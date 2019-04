La squadra presenta, oltre che gli ex assessori Fernando Gabrielli e Daniela Morelli, anche l’ex presidente del consiglio comunale Meri Cossignani, che comunque, nell’ultimo mandato, non faceva parte del consiglio comunale

MONTEPRANDONE – Un Auditorium Pacetti pieno in ogni ordine di posto ha salutato la presentazione della candidatura di Sergio Loggi, attuale vicesindaco e candidato sindaco per la lista “Cittadini in Comune”. La squadra di Loggi presenta, oltre che gli ex assessori Fernando Gabrielli e Daniela Morelli, anche l’ex presidente del consiglio comunale Meri Cossignani, che comunque, nell’ultimo mandato, non faceva parte del consiglio comunale.

