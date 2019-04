SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo un campionato tra alti e bassi, ad una giornata dal termine, arriva il responso per i rossoblu di mister Giuseppe Magi: la Samb disputerà i play off che alla fine, nell’insieme dei tre gironi di Serie C, decreteranno le due ulteriori promozioni in Serie B.

La prima fase dei play off è quella del Girone B, quello attualmente disputato dalla Samb. I rossoblu attualmente potrebbero terminare in una posizione compresa tra l’ottava e la decima, e quindi sfidare una tra Monza (attualmente quinta), Sudtirol (sesta) e Ravenna (settima).

Se il Monza dovesse però vincere la Coppa Italia, allora inizierebbe gli spareggi dai play off nazionali (quando le migliori del girone incontreranno le altre squadre degli altri gironi) e dunque le posizioni scalarebbero e in caso di vittoria a Fermo e non vittoria del Vicenza contro l’Albinoleffe i rossoblu potrebbero ottenere la settima posizione, e quindi saltare il disputare in casa la prima partita (probabilmente contro Albinoleffe o Ternana) avendo a disposizione due risultati su tre.

Le tre squadre che saranno promosse da questa prima fase, accederanno appunto ai play off nazionali, con partite di andata e ritorno domenica 19 e mercoledì 22 maggio, assieme alle altre pretendenti del girone. Le cinque vincenti accedono al Secondo turno (qui si aggregano le tre seconde classificate nei gironi) e le quattro vincenti disputano la Final Four: due semifinali di fatto, le ulteriori vincenti saranno promosse in Serie B.

