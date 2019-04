Non è la prima volta che le opere poste al centro di San Benedetto subiscono degli atti vandalici

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ci risiamo: dei vandali hanno portato via la miniatura della statua del “Principe” dell’artista sambenedettese Paolo Consorti. Miniatura che si trova su un piedistallo in modo che i non vedenti possano apprezzare l’opera attraverso una facilitazione tattile.

