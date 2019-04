Organizza l’Aeroclub Picenum di Fermo. Il segretario Marangoni: “C’è la conferma dello Stato Maggiore dell’Aeronautica”. Il sabato le prove e la domenica lo show, gli aerei faranno base a Pescara. Contatti in corso per copertura televisiva della Rai

La data di San Benedetto confermata anche dal sito dell’Aeronautica. CLICCA QUI

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – A un anno di distanza San Benedetto ce la fa e, a meno di clamorose sorprese, dovrebbe ospitare lo show delle Frecce Tricolori sui cieli della Riviera l‘8 e il 9 giugno.

“La data è confermata dallo stato maggiore dell’Aeronautica” ci dice il segretario dell’Aeroclub Picenum di Fermo Luigi Marangoni. L’associazione è l’organo deputato a intrattenere i rapporti con l’Aeronautica per le esibizioni della P.a.n., la pattuglia acrobatica nazionale ai più conosciuta, appunto, col nome di Frecce Tricolori.

I club, infatti, fanno domanda entro il 30 settembre per una data nel fitto calendario delle Frecce. E, all’inizio, lo show si doveva tenere in Riviera il 4 agosto. In quel periodo, però, la P.a.n è impegnata in un tour all’estero fra Regno Unito, Slovacchia e Lituania. DI qui la decisione di spostare lo show.

Sarà dunque una due giorni. Gli aerei, che dovrebbero fare base all’aeroporto di Pescara, saranno sopra i cieli di San Benedetto per le prove generali l’8 giugno e poi lo show vero e proprio il giorno dopo. Possibile anche una copertura totale dell’evento da parte della Rai, in questo senso ci sono dei contatti in corso.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.