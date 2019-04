Come da regolamento sostituiti entrambi gli assitenti. Al loro posto vanno il team manager della Samb Pietro Buongiorno e il preparatore atletico del Gubbio. La decisione fa imbestialire il tecnico ospite Galderisi che per questo viene allontanato dal campo dal direttore di gara

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Al Riviera un caso più unico che raro. Intorno alla mezz’ora del secondo tempo, un assistente dell’arbitro Colombo, Francesco Santi di Prato, si fa male. L’assistente, che aveva subito un primo infortunio nel primo tempo, ha visto riacutizzarsi il problema e allora il direttore di gara, appurato che Santi non ce l’avrebbe fatta, lo ha sostituito. Lui e anche l’altro assistente: Lenza di Como, come prevede il regolamento per “par condicio”.

Al loro posto vanno il team manager della Samb Pietro Buongiorno e il preparatore atletico del Gubbio. La decisione fa imbestialire il tecnico del Gubbio Galderisi che per questo viene allontanato dal campo dal direttore di gara.

