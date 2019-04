Il presidente Fedeli, che aveva annunciato di non voler più parlare, rompe il silenzio e si presenta in sala stampa. Prima della decisione di parlare il patron aveva fatto una “finta” sedendosi fra il pubblico.

Franco Fedeli: “Di Massimo oggi molto bene, ci ha fatto vincere la partita. Ho sofferto sul 2-1 per loro, erano in pure in dieci. Playoff? Ora attenzione perché incontreremo le migliori squadre del girone, sono una lotteria e dobbiamo vedere che succede. Alla fine chi è più forte vince e ci sono squadre più forti di noi. Lo striscione della Curva? Mi ha fatto molto piacere” dice il presidente con un sorriso ironico “mi sono incontrato con loro e è andata bene” chiosa.

Giuseppe Magi: “I ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario ma che è nelle loro corde. I protagonisti di questa prestazione sono loro, sono stati bravi. Di Massimo ha meritato la maglia da titolare dimostrandomi in settimana che poteva giocarsi questa chance. Lui come Signori. L’allenatore è facilitato quando i suoi calciatori si meritano la ribalta così. Adesso ci aspettano i playoff con una mentalità rinnovata che vogliamo vedere anche a Fermo adesso, sapendo che se manteniamo queste distanze li superiamo”.

Alessio Di Massimo: “Il rigore? Mentre lui allargava la gamba sono scivolato ma sono stato toccato. In dieci non dovevamo prendere il gol del 2-1 ma per fortuna poi l’abbiamo chiusa. La mia partita? Non volevo sbagliare l’approccio alla partita, ho dato tutto quello che avevo. Ormai siamo matematicamente ai playoff, a livello mentale ci aiuta. A Fermo per vincere, sarebbe un gran riscatto”.

Giuseppe Galderisi: “Mi sono arrabbiato perché quello che è successo non può essere giusto. Non ho mai visto una cosa del genere” dice il mister del Gubbio con riferimento alla sostituzione dei due assistenti dell’arbitro nel secondo tempo “non è possibile vedere una cosa così, ha creato solo confusione che ha favorito chi stava vincendo. Noi qui ci giochiamo l’anima, in campo ci devono essere i professionisti non quelli che sono entrati, il nostro è un preparatore atletico. Non c’era neppure il rigore”.

Daniele Casiraghi: “La partita è stata condizionata dagli episodi fra infortuni al guardalineee e il rigore dato a loro, il loro giocatore è scivolato. Sembrava una barzelletta. Adesso noi dobbiamo pensare a giocare perché abbiamo un’altra partita importante”.

