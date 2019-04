Foto LIVE Matteo Straccia

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Segui con noi la penultima di campionato. Di fronte Samb e Gubbio che si giocano l’accesso ai playoff in quello che si può considerare uno scontro diretto visto che gli umbri seguono i rossoblu, decimi, a tre lunghezze di distanza in classifica. Gara particolare anche per i due mister Magi e Galderisi, entrambi ex di turno. Partita che sarà bagnata dalla pioggia, sul Riviera da una mezz’ora un acquazzone.

Samb (3-5-2): Sala; Celjak, Biondi, Fissore; Rapisarda, Ilari, Gelonese(1’st Bove), Signori, D’Ignazio; Di Massimo, Stanco. In panchina: Pegorin, Rinaldi, Bove, Calderini, Rocchi, De Paoli, Panaioli, Caccetta, Russotto. Allenatore: Giuseppe Magi

Gubbio (3-4-2-1): Marchegiani; Lo Porto, Maini, Espeche; De Silvestro, Benedetti, Davì, Pedrelli; Casiraghi, Ferretti; Chinellato. In panchina: Battaiola, Conti, Schiaroli, Ricci, Tofanari, Battista, Plescia, Campagnacci, Cattaneo Allenatore: Giuseppe Galderisi

Arbitro: Andrea Colombo di Como (Francesco Santi (Prato) e Stefano Lenza (Como)

Marcatori: 38′ pt Di Massimo (rig), 8′ st Ilari (S), 12′ st De Silvestro (G)

Ammoniti: 27′ pt Biondi (S), 47′ pst Espeche (G), 4′ st D’Ignazio (S)

Espulsi: 40′ pt Benedetti (G)

Angoli: 3-3

primo tempo

2′ Gelonese vicinissimo al gol con un tentativo di cross che si stampa sulla traversa a causa del vento! Poi ancora un cross in mezzo e Stanco e Ilari non arrivano per un soffio!

3′ Intanto la partita resta ferma per un paio di minuti a causa di un problema muscolare accusato dal guardalinee che riprende a correre dopo l’intervento dello staff sanitario del Gubbio.

13′ Dopo un avvio vigoroso della Samb la partita da qualche minuto è più bloccata. Le condizioni del tempo si fanno sentire forse.

17′ Cross dentro l’area di Rapisarda, Signori riceve e calcia: alto! CHE OCCASIONE PER LA SAMB!

19′ Cross di D’Ignazio per Stanco che gira bene di testa ma la palla è lenta e Marchegiani la fa sua.

24′ Stanco stoppa e si gira poi calcia da fuori area: para Marchegiani! (FOTO)

27′ Celjak va a vuoto e scatena Casiraghi che arriva al limite dove Biondi lo stende. Giallo al numero 2 rossoblu e punizione dal limite per gli umbri.

28′ Parte Pedrelli col sinistro e palla che sfiora il palo!

30′ Si rifà sotto la Samb con un contropiede di Signori, palla a Rapisarda che va al cross, ne scaturiscono due angoli per la Samb senza esito.

31′ Ammonito Rapisarda per proteste dopo un fallo fischiato a Gelonese.

32′ Palla lunga di Ilari per Stanco, spalle alla porta, prova la deviazione aerea ma il suo colpo di teste termina abbonandantemente a lato.

33′ Marchegiani sbaglia il rinvio, Di Massimo prende il pallone e si avvia verso la porta, dribbla un avversario ma poi cade a terra sul contatto, palla a Stanco che spara alto, ma l’arbitro ha già fischiato il rigore e ammonisce Benedetti. Lo stesso di Massimo al 34′ realizza, 1-0 Samb. (FOTO)

38′ Samb sempre padrona del gioco anche se i due attaccanti eugubini sono sempre molto rapidi e pericolosi. Intanto sono arrivati da qualche minuto i tifosi del Gubbio, prima presenti in poche unità, adesso circa 30.

40′ Svolta possibile nella partita, Benedetti in scivolata entra duro su Signori, nuovo giallo ed espulsione. Gubbio in 10. (FOTO)

45′ Fine primo tempo. Samb avanti di un gol e di un uomo.

secondo tempo

1′ La Samb sostituisce subito Gelonese con Bove.

3′ Casiraghi prova il sinistro da fuori, rimpallato, poi Chinellato riceve e tenta di calciare verso la porta, contrastato anche lui. La Samb ha ricominciato subendo un po’.

5′ Ancora una punizione dal limite per il Gubbio (giallo a D’Ignazio nell’azione che ha portato al fallo). Parte ancora Pedrelli, palla in angolo dopo aver toccato la barriera.

7′ Bel contropiede di Di Massimo che cede a Stqanco che guarda in area poi se ne esce con un cross improbabile preda di Marchegiani.

7′ Ancora palla in area per Ilari che prova a scartare il portiere, allontana il Gubbio. Samb che cresce ora, sfruttando anche la superiorità numerica.

8′ Cross in area di Celjak a cercare Ilari che devia di testa: Samb sul 2-0! SESTO GOL DI ILARI IN CAMPIONATO!

12′ GOL DEL GUBBIO:2-1. Cross in mezzo con deviazione di Fissore e De Silvestro risolve la mischia, gara riaperta adesso.

