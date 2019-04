MONTEPRANDONE – Ecco i sedici candidati consiglieri per “Uniti per la Città”, lista a sostegno del candidato sindaco Orlando Ruggieri. A sorpresa nella lista c’è anche Stefano Ciampini, ex candidato sindaco di “Partecipare per Cambiare” nel 2014, che ha preso una strada diversa rispetto al consigliere comunale Marino Lattanzi, confluito nella lista di Bruno Giobbi. Una lista molto giovane con molti candidati nati nei decenni Ottanta e Novanta.

Emerenziana Cappella 1979, Jessica Amadio 1989, Ketty Benigni 1989, Serena Calvaresi 1986, Antonio Camilli 1993, Alessio Capecci 1989, Stefano Ciampini 1970, Federica Coroneo 1994, Fabio Fares 1981, Stefania Grelli 1973, Ariano Olivieri 1979, Davide Sassaretti 1989, Alessandro Savino 1990, Jacopo Spinozzi 1998, Sara Straccia 1990, Alessia Vannicola 1989.

