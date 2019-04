Lando&Dino, Alberto Aliverini, Claudio Sciara e anche musica con i grottammaresi Black to Black

GROTTAMMARE – Due giorni di festa. Tutto pronto all’Oasi di Grottammare per la tradizionale festa post pasquale, in onore di San Aureliano. Il comitato organizzatore, capitanato dal presidente Padre Michele Masaccio, ha rinnovato l’ offerta artistica proponendo il meglio del cabaret italiano.

Si parte con Lando&Dino protagonisti della cena spettacolo di sabato 27 aprile.

Autentici paladini della comicità marchigiana, proporranno il meglio del loro repertorio: canzoni ed umorismo in un esilarante e travolgente mix. Da anni autentici mattatori nelle radio e nelle piazze italiane, non perdono mai occasione di ribadire la sensibilità verso il mondo del sociale e della clowterapia.

Domenica pomeriggio in scena il gran varietà: cabaret e buona musica saranno protagonista nella piazza antistante il convento Santa Maria ai Monti. Alberto Alivernini sarà lo special guest di domenica 28 aprile. L’artista magicomico romano, volto storico del Bagaglino di Pier Francesco Pingitore, vanta numerose partecipazioni nel mondo televisivo italiano, con indimenticabili perfomances in programmi cult, del calibro di Domenica In, Barbecue e Sereno Variabile.

Presente anche Claudio Sciara, detentore in carica del festival Cabaret amoremio ed astro nascente dell’ umorismo nazionale.

Lo spazio musicale sarà affidato alla band pop soul grottammarese Back to Black, capitanata dalla voice leader Alice Nonnis. Durante i festeggiamenti rimarranno sempre fruibili gli stands gastronomici e gli spazi religiosi. Gli spettacoli organizzati con la collaborazione artistica del Lido degli Aranci, saranno introdotti dall’associato Giuseppe Cameli: per info 3475406630.

