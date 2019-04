Dalle 14 di sabato 27 aprile non si parcheggia presso la rotonda di Porto d’Ascoli e lungo il primo tratto del lungomare Rinascimento. Il 28 divieti su tutto il lungomare

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Domenica 28 aprile si svolgerà la settima edizione della competizione di triathlon “Città di San Benedetto del Tronto”.

Per assicurare il regolare svolgimento della manifestazione, la Polizia Municipale ha emanato un’ordinanza che vieta la sosta dalle 14 di sabato 27 aprile in piazza D’Acquisto (rotonda di Porto d’Ascoli) e lungo il primo tratto del lungomare Rinascimento, nonché il transito lungo il corrispondente tratto della pista ciclabile del lungomare sud.

Per la mattinata del 28 aprile, fino al termine della manifestazione, sarà in vigore il divieto di sosta e transito sull’intero lungomare e sarà interdetta anche la pista ciclabile del tratto nord fino all’area ex camping.

