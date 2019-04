SAN BENEDETTO DEL TRONTO – L’antiquariato non passa di moda nella Riviera delle Palme e la manifestazione L’Antico e le Palme cresce in qualità seguendo un trend internazionale dove l’antiquariato torna ad essere protagonista nelle case degli italiani. “Comprare antiquariato non significa solamente soddisfare un bisogno di arredamento (ad esempio) ma investire in beni che acquistano valore nel tempo” si legge nella nota stampa.

“Sempre più località di rilievo turistico italiano strizzano l’occhio a l’Antico e le Palme che nel 2019 si sposterà dal mare alla montagna con la terza edizione a Cortina d’Ampezzo, la quinta a Milano Marittima e la new entry Senigallia” si legge.

