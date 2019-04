Un 25 aprile di lavoro per la Samb che domenica affronta il Gubbio senza lo squalificato Miceli. Il centrocampista arretrato nel terzetto difensivo. Davanti Russotto non è al meglio

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un 25 aprile di lavoro per la Samb che è scesa in campo al Riviera nel pomeriggio in vista della sfida contro il Gubbio di domenica, uno spareggio playoff nei fatti.

Ancora fermo Russotto, che sta svolgendo lavoro in palestra dopo la contusione al tallone rimediata nella gara di Rimini. Da ieri invece é tornato ad allenarsi in gruppo Rapisarda, dopo la leggera distorsione alla caviglia così come Calderini.

Durante la partitella, in cui c’erano diversi elementi della Berretti, non si è visto Cecchini anche se il terzino ha avuto via libera dai medici mentre Gelonese è stato arretrato in difesa a comporre il terzetto con Celjak e Biondi. Per la sfida di domenica infatti mancherà lo squalificato Miceli.

In maglia blu provati davanti Stanco e Di Massimo mentre Ilari, che faceva coppia in maglia rossa con Calderini, è uscito prima dal campo per un problema fisico.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.