TABELLINO RECUPERO DELLA 9A GIORNATA D’ANDATA DEL GIRONE A: PIACENZA-VIRTUS ENTELLA 1-0 (1°T.0-0)

PIACENZA: Ermanno Fumagalli, Della Latta, Bertoncini, Pergreffi, Di Molfetta (65’Terrani), Nicco (89’Porcari), Matteo Marotta (65’Corsinelli), Mattia Corradi, Barlocco, Sestu (85’Cauz) e Franco Ferrari (85’Leonardo Perez). A disposizione: Calore, Calzetta, Sylla, Jacopo Silva, Corazza, Mulas e Bachini. Allenatore: Arnaldo Franzini

VIRTUS ENTELLA: Andrea Paroni, Francesco Belli, Pellizzer, Chiosa, Ivan Francesco De Santis, Ardizzone (79’Giuseppe De Luca), Andrea Paolucci, Eramo, Iocolano (60’Simone Icardi), Matteo Mancosu (66’Caturano) e Dany Mota Carvalho. A disposizione: Massolo, Cleur, Francesco Urso, Petrovic, Riccardo Baroni, Di Cosmo, Migliorelli, Bonini e Brunozzi. Allenatore: Roberto Boscaglia

Arbitro: Simone Sozza di Seregno (Monza e Brianza), coadiuvato dagli assistenti: Giuseppe Perrotti di Campobasso ed Antonio Vono di Soverato (Catanzaro).

Marcatori: 67’Sestu (P).

Espulsi: Bertoncini (P) per doppia ammonizione.

Ammoniti: Pergreffi (P), Paolucci (V.E.), Pellizer (V.E.), Bertoncini (P-2 volte) ed Icardi (V.E.)

Recuperi: 1’+4′.

Angoli: 1-2.

Spettatori: 8577 paganti 6.937, abbonati 1.638 per un incasso di 54.128 euro.

Curiosità: Il match di ritorno (28a giornata) giocato al Comunale Aldo Gastaldi di Chiavari (Genova) è finito 3-1 (18’Porcari [P], 28’Caturano, 40’Nizzetto, 48’Dany Mota Carvalho. A fine gara, dopo il triplice fischio finale espulsi per reciproche scorrettezze Ardizzone dell’Entella e Della Latta del Piacenza) in rimonta per la Virtus Entella.

Le 2 squadre prima del già citato match di Chiavari (Genova) non si erano mai affrontate in gare ufficiali ma solo in un’amichevole.

Ora restano solo 2 gare (in casa con l’Olbia e a Siena per il Piacenza; sul campo della Juventus Under 23 ed in casa con la Carrarese per l’Entella) alle contendenti per conquistare il titolo del Girone A 2019 e raggiungere la promoziuone diretta in Serie B (dove il Piacenza manca dalla stagione 2010/11 dove giunse 19°pareggiando poi il doppio spareggio play out con l’Albinoleffe [18°] e retrocedendo in 1a Divisione Lega Pro, mentre l’Entella dalla scorsa in cui è retrocesso dopo aver pareggiato il doppio spareggio play out con l’Ascoli meglio classificato).

TABELLINO FINALE D’ANDATA COPPA ITALIA SERIE C: MONZA-VITERBESE CASTRENSE 2-1 (1°T.1-1)

MONZA: Sommariva, Giorgio Galli, Filippo Lora (72’Bearzotti), Andrea Brighenti (87’Reginaldo), D’Errico, Ivan Marconi, Andrea Palazzi (80’Manuel Di Paola), Filippo Scaglia, Stefano Negro, Ettore Marchi e Lepore. A disposizione: Guarna, Luca Liverani, Marco Ezio Fossati, Eros De Santis, Chiricò, Tentardini, Matheus Paquetà, Tommaso Ceccarelli ed Otelè. Allenatore: Cristian Brocchi.

VITERBESE CASTRENSE: Alex Valentini, De Giorgi, Atanasov, Cencarelli (60’Ngissah), Rinaldi, Andrea Coda, Palermo, Vandeputte (60’Sini), Polidori (81’Luppi), Mignanelli (73’Mario Pacilli) e Tsonev. A disposizione: Demba Thiam, Sperandeo, Milillo, Fausto Coppola, Zerbin, Artioli, Salvatore Molinaro e Samuele Damiani. Allenatore: Antonio Calabro.

Arbitro: Giacomo Camplone di Pescara, coadiuvato dagli assistenti: Domenico Palermo di Bari ed Alessio Saccenti di Modena. Quarto uomo: Daniele Paterna di Teramo.

Marcatori: 13’Vandeputte (V.C.), 30’Brighenti (M), 56’D’Errico (M) su rigore.

Ammoniti: D’Errico (M), De Giorgi (V.C.) e Coda (V.C.)

Recuperi: 2’+ 4′.

Angoli: 5-2.

Note: Campo condizionato dalla pioggia.

Spettatori: 3300

Curiosità: Per il Monza si tratta dell’8a finale (l’uultima prima di questa l’aveva persa nella stagione 2013/14 contro la Salernitana) di Coppa Italia di Serie C. 4 (record di vittorie per questa manifestazione) le ha già vinte (nelle stagioni 1973/74, 1974/75, 1987/88 e 1990/91). Per la Viterbese invece si tratta della 2a finale e consecutiva. Infatti la scorsa stagione (2017/18) la squadra laziale (che allora faceva parte del Girone A) venne battuta nella doppia finale (0-1 per l’Alessandria a Viterbo e 3-1 sempre per l’Alessandria in casa) dall’Alessandria (Girone A).

SERIE C 2018/19:

Recupero 9a giornata d’andata Girone A, giocato martedì sera 23 aprile 2019: Piacenza-Virtus Entella 1-0 (67’Sestu. All’82’espulso Bertoncini del Piacenza per doppia ammonizione).

CLASSIFICA AGGIORNATA GIRONE A:

1) Piacenza 71,

2) Virtus Entella 69,

3) Pisa 63,

4) Pro Vercelli 61,

5) Robur Siena 59,

6) Carrarese 59,

7) Arezzo 58,

8) Aurora Pro Patria 56,

9) Novara 49,

10) Pontedera 45,

11) Juventus B (Under 23) 39,

12) Alessandria 39,

13) Olbia 35,

14) Pistoiese 34,

15) Gozzano 33,

16) Arzachena (-1) 33,

17) Albissola 2010 27,

18) Cuneo (-21) 25,

19) Lucchese (-18) 23.

20) Pro Piacenza (16 punti raccolti sul campo ma ne aveva 8 in classifica per via del -8 di penalizzazione che poi sarebbe diventato -16 senza la radiazione) radiato e dunque escluso dal Campionato. In tutte le restanti gare della squadra emiliana a partire dalla 28a giornata verranno automaticamente assegnati 3 punti a tavolino alle avversarie in calendario nel girone di ritorno. Ma sono state annullate tutte le gare che aveva giocato nel girone d’andata (che doveva ancora completare) e dunque sottratti tutti i punti che erano stati raccolti dalle avversarie del Pro Piacenza.

La perdente dello spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà quella che avrà vinto il play out del Girone C per decidere l’ultima retrocessione stagionale della 3a Serie.

(-21)= 21 punti di penalizzazione. 3 punti inflitti mercoledì 31 ottobre 2018, altri 4 erano stati aggiunti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative, poi altri 8 aggiunti lunedì 18 febbraio ed ancora altri 8 lunedì 25 febbraio arrivando a -23. Ma poi giovedì 28 marzo gli sono stati restituiti 6 punti. In seguito però, giovedì 4 aprile gli sono stati aggiunti 4 punti per irregolarità amministrative.

(-18)= 18 punti di penalizzazione. 11 inflitti mercoledì 31 ottobre 2018, ma poi dopo il ricorso che era stato presentato, venerdì 14 dicembre 3 punti gli erano stati restituiti dalla Corte Federale d’Appello. Ma poi altri 8 gli sono stati aggiunti lunedì 18 febbraio 2019 ed altri 2 giovedì 4 aprile per irregolarità amministrative.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Sotto alla Coppa Italia di Serie C ed al Girone B il programma degli altri 2 Gironi A (dove ora a 2 giornate dal termine comanda il Piacenza con un + 2 sulla Virtus Entella) e C (dove ricordiamo che nel turno precedendente, la Juve Stabia piegando di misura Vibonese è stata matematicamente promossa in Serie B [dove manca dalla stagione 2013/14] in virtù dei 3 punti a tavolino che ha già assicurati nella prossima gara che avrebbe dovuto giocare a Matera) ed il riepilogo dei risultati di Serie B (il cui 34°turno si è giocato interamente il lunedì di Pasquetta e dove l’Ascoli battendo di misura e di rigore il Venezia è quasi matematicamente salvo, avendo un + 9 sulla zona play out a 4 giornate dal termine ed in più è solo a -3 dalla zona Play Off, così come Cosenza e Cremonese, Pescara ha impattato a reti bianche a Carpi rimanendo 5°, la capolista Brescia ha travolto Salernitana, portandosi a +6 sul 3° posto, sempre occupato dal Palermo che dopo il pari interno col Padova esonera il tecnico Roberto Stellone, sostituendolo con Delio Rossi nonostante sia solo a -3 dalla 2a posizione, occupata dal Lecce, corsaro a Perugia, tris Benevento nello scontro diretto di Verona).

ALBO D’ORO RECENTE 3A SERIE:

Lega Pro:

2014/15: Girone A: Novara; Girone B: Ascoli (al posto del Teramo che aveva vinto torneo sul campo ma a cui poi è stato revocato titolo per illecito sportivo) ; Girone C: Salernitana. Supercoppa vinta poi dal Novara. Play Off Inter-Girone vinti dal Como (Girone A).

2015/16: Girone A: Cittadella; Girone B: Spal ; Girone C: Benevento. Supercoppa vinta poi dalla Spal. Play off Inter-girone vinti dal Pisa (Girone B).

2016/17: Girone A: Cremonese; Girone B (dove c’era anche la Samb giunta 7a ed approdata fino alla 2a Fase dei Play Off dove è stata eliminata dal Lecce con 2 pareggi) : Venezia ; Girone C: Foggia. Supercoppa vinta poi dal Foggia. Play off Inter-girone vinti dal Parma (Girone B).

Serie C:

2017/18: Girone A: Livorno ; Girone B: Padova ; Girone C: Lecce. Supercoppa vinta poi dal Padova. Play off Inter-girone vinti dal Cosenza (Girone C).

2018/19: Girone A: Piacenza * ; Girone B: Pordenone * ; Girone C: Juve Stabia.

Le 3 squadre vincitrici dei rispettivi Gironi ora si giocheranno la Supercoppa di Serie C 2018. A queste direttamente promosse in B, si aggiungeranno le 2 squadre (e non più una come le recenti stagioni) vincitrici dei Play Off Inter-Girone Nazionali.

* Squadre in testa ai propri Gironi ma non ancora matematicamente promosse in Serie B.

COPPA ITALIA SERIE C (vinta la scorsa stagione dall’Alessandria) 2018/19:

Le 11 squadre (Albissola, Alma Juventus Fano, Arzachena, Catanzaro, Gozzano, Imolese, Lucchese, Potenza, Siracusa, Teramo e Virtus Vecomp Verona) vincitrici dei rispettivi Gironi triangolari sono approdate alla Fase Finale assieme alle 30 formazioni (Albinoleffe, Alessandria, Carrarese, Casertana, Catania, Feralpisalò, Giana Erminio, Juve Stabia, Lanerossi Vicenza Virtus, Monopoli, Monza, Novara, Piacenza, Pisa, Pistoiese, Pontedera, Pordenone, Pro Vercelli, Renate, Rende, Robur Siena, SAMB, Sicula Leonzio, Sudtirol Alto Adige, Ternana, Trapani, Triestina, Virtus Entella, Virtus Francavilla e Viterbese Castrense) di Serie C che hanno partecipato alla Coppa Italia principale organizzata dalla Lega di Serie A.

FASE FINALE

RISULTATI SEMIFINALI DI MERCOLEDI’ 13 (ANDATA) E 27 (RITORNO) MARZO 2019:

Gara d’andata 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS-MONZA 0-1 (92′ Ettore Marchi. Espulsi: al 76’Andrea Mantovani del Vicenza per aver colpito con una testata al volto un avversario ed al 92’Ettore Marchi del Monza per doppia ammonizione)

Gara d’andata 2: VITERBESE CASTRENSE–TRAPANI (Match giocato mercoledì sera 27 marzo) 1-0 (87’Salvatore Molinaro) Le 2 squadre in attesa del match di ritorno (in programma il 10 aprile), si riaffronteranno già domenica alle ore 16,30 in Campionato, ma a campi invertiti, stavolta al Polisportivo Provinciale di Erice (Trapani).

Gara di ritorno 1: MONZA-LANEROSSI VICENZA VIRTUS (Match che è stato trasmesso in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-1 (33’autorete di Andrea Bonetto su tentativo di conclusione da fuori di Franco Lepore [M], 35’Simone Guerra [L.V.V.]. Espulsi: al 50’Nicolò Bianchi del Vicenza per gioco falloso su D’Errico ed all’86’Armellino del Monza per doppia ammonizione)

Gara di ritorno 2: TRAPANI-VITERBESE CASTRENSE (Gara giocata mercoledì sera 10 aprile) 1-2 (34’Costa Ferreira [T], 44’Mignanelli, 58’Mario Pacilli. All’85’espulso il portiere del Trapani Riccardo Ferrara per aver toccato la sfera con le mani fuori dalla propria area di rigore, fermando una chiara occasione da gol ospite)

In neretto le 2 squadre approdate in finale.

Finale di mercoledì 24 aprile (l’andata) e mercoledì 8 maggio ore 17,45 (il ritorno) in diretta tv in chiaro su Rai Sport:

MONZA-VITERBESE CASTRENSE (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 2-1 (13’Vandeputte [V.C.], 30’Andrea Brighenti , 56’D’Errico su rigore).

In caso di parità di punteggi (esempio: 2-1 e 2-1) tra andata e ritorno al termine dei 180′regolamentari, si andrà ai tempi supplementari ed in caso di ulteriore parità si ricorrerà ai calci di rigore per l’assegnazione del trofeo.

ALBO D’ORO COPPA ITALIA DI SERIE C (LEGA PRO):

1972/73: Alessandria; 1973/74: Monza; 1974/75: Monza; 1975/76: Lecce; 1976/77: Lecco 1977/78: Udinese; 1978/79: Siracusa; 1979/80: Padova; 1980/81: Arezzo; 1981/82: Lanerossi Vicenza; 1982/83: Carrarese; 1983/84: Fanfulla ; 1984/85: Casarano; 1985/86: Virescit Boccaleone ; 1986/87: Livorno ; 1987/88: Monza ; 1988/89: Cagliari; 1989/90: Lucchese; 1990/91:Monza; 1991/92: SAMBENEDETTESE; 1992/93:Palermo ; 1993/94: Triestina; 1994/95: Varese ; 1995/96: Empoli ; 1996/97: Como ; 1997/98: Alzano Virescit; 1998/99: Spal ; 1999/00: Pisa ; 2000/01: Prato; 2001/02: Albinoleffe; 2002/03: Brindisi ; 2003/04: Cesena; 2004/05: Spezia; 2005/06: Gallipoli ; 2006/07: Foggia; 2007/08: Bassano Virtus ; 2008/09: Sorrento; 2009/10: Lumezzane; 2010/11: Juve Stabia ; 2011/12: Spezia; 2012/13: Latina ; 2013/14: Salernitana; 2014/15: Cosenza ; 2015/16: Foggia; 2016/17: Venezia; 2017/18: Alessandria (che si impose vincendo entrambe le gare della doppia finale con la Viterbese Castrense: 0-1 a Viterbo e 3-1 ad Alessandria); 2018/19: Vincente della doppia finale Monza-Viterbese-Castrense.

RIEPILOGO RISULTATI TURNI PRECEDENTI IN ORDINE CRONOLOGICO

1° TURNO (QUALIFICAZIONE) IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’10 OTTOBRE 2018:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS – TRIESTINA (Gara giocata mercoledì 24 ottobre) 2-2 D.T.S. (18’Arma [L.V.V.], 60’Coletti [T] su rigore, 63’Procaccio [T], 67’Loris Zonta [L.V.V.] su rigore. Al 101’espulso Andrea Bonetto del Vicenza per doppia ammonizione) e 3-2 D.C.R. Sequenza rigori: Alessio Curcio (L.V.V.) gol, Procaccio (T) fuori, Arma (L.V.V.) gol, Coletti (T) gol, Tommy Maistrello (L.V.V.) fuori, Steffè (T) gol, Andreoni (L.V.V.) parato, Petrella (T) parato, Gianluca Laurenti (L.V.V.) gol e Sergio Sabatino (T) alto sopra la traversa.

Gara 2: FERALPISALO’ – VIRTUS VECOMP VERONA 1-0 (92’Mattia Marchi. Al 62’sullo 0-0, Simone Guerra della Feralpisalò ha fallito un rigore, calciandolo alto sopra la traversa)

Gara 3 : GIANA ERMINIO – ALBINOLEFFE 0-1 (91’autorete di Daniele Dalla Bona su colpo di testa di Giorgione)

Gara 4: ALESSANDRIA – ALBISSOLA 2010 2-0 (88’Manuel De Luca, 91’Sartore)

Gara 5: IMOLESE – PISTOIESE 4-2 (13’Luperini [P], 42’Eric Lanini, 49’Mosti, 51’Fanucchi [P], 67’Eric Lanini su rigore, 72’Gargiulo. Al 26′ sullo 0-1, Bensaja dell’Imolese ha fallito un rigore, colpendo il palo)

Gara 6: SAMBENEDETTESE – ALMA JUVENTUS FANO (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]) D.T.S. e 4-1 D.C.R. Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

Gara 7: CASERTANA – JUVE STABIA (Gara giocata martedì 9 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 0-2 D.T.S. (99’El Ouazni, 119’Paponi)

Gara 8: CATANZARO – RENDE (Gara giocata martedì 9 ottobre) 3-1 D.T.S. (1’Posocco, 25’Laaribi [R], 105’Fischnaller, 118’Alvaro Iuliano. Al 95′ [5’del 1°T.S.] espulso per doppia ammonizione Domenico Franco del Rende)

Gara 9: SIRACUSA – SICULA LEONZIO (Gara giocata martedì 9 ottobre) 1-0 (7’Federico Vazquez. Al 93’espulso per doppia ammonizione Squillace della Sicula Leonzio)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate al 2° turno (Sedicesimi).

2° TURNO (SEDICESIMI DI FINALE) IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’31 OTTOBRE 2018:

Gara 1: PORDENONE – LANEROSSI VICENZA VIRTUS 0-1 (57’Arma)

Gara 2: FERALPISALO’– SUDTIROL ALTO ADIGE 1-1 (47’Rocco Costantino [S.A.A.], 75’autorete di Zanon [F]) D.T.S. e 4-3 D.C.R.

Sequenza rigori: Fink (S.A.A.) gol, Alessio Vita (F) gol, Antezza (S.A.A.) alto sopra la traversa, Martin (F) fuori, Della Giovanna (S.A.A.) gol, Dametto (F) gol, Rocco Costantino (S.A.A.) gol, Magnino (F) gol, Simone Mazzocchi (S.A.A.) alto sopra la traversa e Luca Parodi (F) gol.

Gara 3: PIACENZA-ALBINOLEFFE 0-0 D.T.S. e 3-4 D.C.R. Sequenza rigori: Pesenti (P) gol, Sbaffo (A) gol, Fedato (P) parato, Matteo Colombi (A) alto sopra la traversa, Sylla (P) gol, Fausto Coppola (A) gol, Di Molfetta (P) gol, Spampatti (A) gol, Bertoncini (P) parato e Calì (A) gol.

Gara 4: RENATE – GOZZANO 0-0 (Al 90’Reno Piscopo del Renate ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Angelo Casadei. D.T.S. e 5-6 D.C.R. Sequenza rigori: Doninelli (R) palo, Paolo Romeo (G) gol, Lorenzo Simonetti (R) gol, Cristian Carletti (G) gol, Frabotta (R) gol, Emiliano (G) gol, Pattarello (R) gol, Mouhamed Bachir Manè (G) gol, Venitucci (R) gol, Eugio Mattia Rolando (G) parato, Guglielmotti (R) gol, Salvestroni (G) gol, Pennati (R) alto sopra la traversa e Tumminelli (G) gol.

Gara 5: MONZA – NOVARA (Gara giocata mercoledì 30 gennaio 2019) 1-0 (7’autorete del portiere ospite Benedettini dopo la traversa colpita di testa da Lora)

Gara 6: PRO VERCELLI – ALESSANDRIA (Gara giocata mercoledì 30 gennaio 2019) 1-1 (64’Akammadu [A], 87’Filippo Berra [P.V.]. Al 19′ Leonardo Gatto della Pro Vercelli ha fallito un rigore, parato dall’estremo ospite Pop) D.T.S. ed 8-7 D.C.R. Sequenza rigori: Manuel De Luca (A) gol, Gianmario Comi (P.V.) gol, Sartore (A) gol, Paolo Grillo (P.V.) gol, Giuseppe Prestia (A) gol, Mal (P.V.) gol, Daniele Rocco (A) alto sopra la traversa, Filippo Berra (P.V.) gol, Belazzini (A) gol, Iezzi (P.V.) parato, Gazzi (A) gol, Alessandro Bellemo (P.V.) gol, Sbampato (A) gol, Luca Andrea Crescenzi (P.V.) gol, Badan (A) gol, Moschin (P.V.) gol, Pop (A) parato ed Alessandro Colombo (P.V.) gol.

Gara 7: VIRTUS ENTELLA – CARRARESE (Gara giocata mercoledì 30 gennaio 2019) 3-4 (7’Nicola Valente, 14’Biasci, 30’Kevin Piscopo, 44’Biasci, 80’Vianni [V.E.], 81’Di Cosmo [V.E.], 84’Vianni [V.E.]. Al 60’espulso per proteste il tecnico della Carrarese Silvio Baldini)

Gara 8: IMOLESE-LUCCHESE 2-1 (32’Jovanovic [L], 69’Giuseppe Giovinco su rigore, 77’Giuseppe Giovinco)

Gara 9: PISA – ARZACHENA 3-0 (63’e 68’Cuppone, 92’Di Quinzio)

Gara 10: PONTEDERA – ROBUR SIENA (Gara giocata mercoledì 30 gennaio 2019) 2-2 D.T.S. (3’Aramu [R.S.], 56’Lorenzo Riccio [P], 107’Ettore Gliozzi [R.S.] su rigore, 108’Alessandro Raimo [P]) e 5-4 D.C.R. Sequenza rigori: Di Livio (R.S.) gol, Jacopo Giuliani (P) gol, Tommaso Arrigoni (R.S.) gol, Leonardo Fontanesi (P) gol, Bulevardi (R.S.) gol, Caponi (P) gol, Ettore Gliozzi (R.S.) gol, Masetti (P) gol, Michael Fabbro (R.S.) traversa e Lorenzo Bardini (P) gol

Gara 11: TERAMO – SAMB 3-1 (16′, 29′ e 31’Zecca, 89’Rapisarda [S])

Gara 12: VITERBESE CASTRENSE – TERNANA (Gara giocata mercoledì 30 gennaio [1° tempo] 2019, ma poi sospesa al 45’sullo 0-1 per neve che ha imbiancato rendendolo impraticabile il terreno di gioco del Comunale Enrico Rocchi di Viterbo e poi completata [2°tempo] mercoledì 6 febbraio) 2-1 D.T.S. (3’Alfredo Bifulco [T], 83’Polidori su rigore, 105’Ngissah Bismark. Al 70’Mario Pacilli della Viterbese ha fallito un rigore, colpendo il palo. Espulsi: all’82’espulso Bergamelli della Ternana per fallo da ultimo uomo su Polidori, al 116’l’attaccante ghanese Ngissah Bismark della Viterbese per doppia ammonizione ed al 120’Guido Marilungo della Ternana, anch’egli per doppia ammonizione)

Gara 13: JUVE STABIA– POTENZA (Gara giocata martedì 30 ottobre) 1-2 (6’Leveque, 70’Ciro Panico, 84’Mastalli [J.S.]).

Gara 14: MONOPOLI – VIRTUS FRANCAVILLA (Gara giocata martedì 30 ottobre) 2-1 (61’Mendicino su rigore, 63’Mendicino, 93′ Caporale [V.F.]. Espulsi: al 60’Cason della Virtus Francavilla per doppia ammonizione ed all’88’Lorenzo Paolucci del Monopoli ed Andrea Mengoni della Virtus Francavilla per reciproche scorrettezze)

Gara 15: CATANIA –CATANZARO (Gara giocata mercoledì 30 gennaio 2019) 1-2 (41’Eklu, 51’Curiale [CT], 73′ Bianchimano)

Gara 16: TRAPANI -SIRACUSA (Gara giocata martedì 30 ottobre e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 3-1 (12’Dambros, 15’Mulè, 16’Modou Diop [S], 62’Ludovico D’Angelo)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate agli ottavi.

OTTAVI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’6 FEBBRAIO 2019:

Gara 1: FERALPISALO’-LANEROSSI VICENZA VIRTUS (Gara giocata martedì sera 5 febbraio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-3 (27’e 53’Tommy Maistrello, 63’Alessio Vita [F], 66’Alessio Curcio)

Gara 2: GOZZANO-ALBINOLEFFE 1-0 (33’Rolfini. All’85’espulso per proteste Giorgione dell’Albinoleffe)

Gara 3: MONZA-PRO VERCELLI 1-0 (3’autorete di Gianmario Comi su una punizione dalla destra calciata da Tommaso Ceccarelli)

Gara 4: IMOLESE–CARRARESE 2-1 (41’Latte Lath [C], 58’Giuseppe Giovinco, 84’Boccardi su rigore).

Gara 5: PISA-PONTEDERA 3-0 (8’e 35’Moscardelli, 36’Minesso)

Gara 6: VITERBESE CASTRENSE –TERAMO (Gara giocata mercoledì 27 febbraio) 1-0 (63’Mario Pacilli)

Gara 7: POTENZA-MONOPOLI 0-0 (Al 17’Giuseppe Genchi del Potenza ha fallito un rigore, colpendo la traversa) D.T.S. e 4-2 D.C.R. Sequenza rigori: Sebastiano Longo (P) parato, Federico Matias Scoppa (M) gol, Bacio Terracino (P) gol, Mendicino (M) parato, Ramos Borges Emerson (P) gol, Bastrini (M) gol, Guaita (P) gol, Daniele Donnarumma (M) parato ed Antonio Matera (P) gol.

Gara 8: TRAPANI-CATANZARO 1-0 (2’Costa Ferreira)

D.T.S.= Dopo Tempi Supplementari.

D.C.R.= Dopo Calci Rigore

In neretto le squadre approdate ai quarti.

QUARTI DI FINALE IN GARA UNICA DI MERCOLEDI’27 FEBBRAIO 2019:

Gara 1: LANEROSSI VICENZA VIRTUS-GOZZANO 2-0 (8’Alessio Curcio, 73’Giacomelli)

Gara 2: MONZA-IMOLESE 1-0 (23’Lora)

Gara 3: VITERBESE CASTRENSE–PISA (Gara giocata mercoledì sera 13 marzo) 3-2 (42’Polidori, 48’Moscardelli [P], 78’Michele Marconi [P], 89’Atanasov, 91’Mario Pacilli)

Gara 4: TRAPANI -POTENZA (Gara giocata giovedì sera 28 febbraio e che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-0 (89’Felice Evacuo)

In neretto le squadre approdate alle semifinali.

CALENDARIO DATE MODIFICATE:

Primo turno di qualificazione in gara unica: mercoledì 10 ottobre 2018

Secondo turno di qualificazione (sedicesimi di finale) in gara unica: mercoledì 31 ottobre 2018

Ottavi di finale in gara unica: mercoledì 6 febbraio 2019

Quarti di finale in gara unica: mercoledì 27 febbraio 2019

Semifinali

Andata: mercoledì 13 marzo 2019

Ritorno: mercoledì 27 marzo 2019

Finale

Andata: mercoledì 24 aprile (e non più mercoledì 10 aprile) 2019 ore 18

Ritorno: mercoledì 8 maggio 2019 ore 17,45

SERIE C GIRONE B:

PROGRAMMA DELLA 37A GIORNATA (18A DI RITORNO) DI DOMENICA 28 APRILE 2019 ORE 18,30:

Imolese-Sudtirol Alto Adige (All’andata 1-1)

Lanerossi Vicenza Virtus-Alma Juventus Fano (All’andata 0-0)

Monza-Fermana (All’andata 1-0 per il Monza)

Pordenone-Giana Erminio (All’andata 1-1)

Renate-Feralpisalò (All’andata 0-0)

SAMB-Gubbio (sarà diretta da: Andrea Colombo di Como, coadiuvato dagli assistenti: Francesco Santi di Prato e Stefano Lenza di Firenze; all’andata 0-0)

Ternana-Ravenna (All’andata 2-3 per il Ravenna)

Triestina-Teramo (All’andata 0-2 per il Teramo)

Virtus Vecomp Verona-Albinoleffe (All’andata 0-1 per l’Albinoleffe)

Vis Pesaro-Rimini (All’andata 1-1)

All’andata al Comunale Pietro Barbetti di Gubbio (Perugia) è finita 0-0.

La scorsa stagione sempre in Serie C Girone B (23a giornata, 4a di ritorno di domenica 27 gennaio 2018), al Comunale Riviera delle Palme finì 1-1 (49’Ettore Marchi [G], 80’Rapisarda [S]. All’89’espulso per proteste il vice-tecnico della Samb Giuseppe Padovano) tra la Samb, allora guidata in panchina da Ezio Capuano (che aveva rilevato alla 14a giornata l’esonerato Francesco Moriero) ed il Gubbio, guidato da Dino Pagliari (che aveva rilevato alla 6a giornata l’esonerato Giovanni Cornacchini).

Le 2 squadre rossoblu l’anno scorso oltre che in Campionato, si affrontarono anche nel 1° Turno in gara unica della Coppa Italia di Serie C sempre al Barbetti di Gubbio e finì 1-3 (36’Nicola Valente, 44’Candellori, 46’Burzigotti [G], 79’Nicola Valente. Al 78’espulso Dierna del Gubbio per fallo da ultimo uomo), per la Samb, allora guidata in panchina da Francesco Moriero.

CLASSIFICA:

Promozione diretta in Serie B

1) Pordenone 69,

Zona Play Off

2) Triestina (-1) 64,

3) Imolese 58,

4) Feralpisalò 58,

5) Sudtirol Alto Adige 55,

6) Monza 54,

7) Ravenna 54,

8) Fermana 47,

9) Lanerossi Vicenza Virtus 45,

10) SAMB 44,

Zona salvezza diretta

11) Teramo 42,

12) Giana Erminio 41,

13) Gubbio 41,

14) Vis Pesaro 40,

15) Albinoleffe 40,

16) Ternana 40,

17) Renate 38,

Zona play out

18) Virtus Vecomp Verona 38,

19) Rimini 37,

Retrocessione diretta in Serie D

20) Alma Juventus Fano 35.

(-1)= un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Il Renate ha gli stessi punti (38) della Virtus Vecomp Verona, ma nonostante la parità anche negli scontri diretti (0-1 per la Virtus Vecomp il match d’andata a Meda [Monza e Brianza] e 0-1 per il Renate quello di ritorno a Verona), grazie ad una miglior differenza reti (-9 vs -12) la squadra brianzola è 17a e ad oggi sarebbe salva, mentre quella veronese risulta 18a e dovrebbe giocare spareggio play out (andata e ritorno) col Rimini (19°).

Non ci sono più squadre imbattute ne in senso assoluto e ne in casa. Mentre in trasferta è ancora imbattuto solo il Pordenone

Mancano 2 giornate al termine, ma se il Campionato fosse finito oggi sarebbe così:

Pordenone (1° classificato) sarebbe direttamente promosso in Serie B per la 1a volta nella sua storia.

Play Off : La Triestina (2a) riposerebbe nel 1° (Fase Girone), 2° (Fase Girone) e 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale) turno, entrando in gioco al 4° turno (2a Fase Inter-Girone-Nazionale del 29 maggio e 2 giugno 2019). L’Imolese (3a) riposerebbe nel 1° (Fase Girone) e 2° (Fase Girone) turno, entrando in gioco nel 3° (1a Fase Inter-Girone-Nazionale del 19 e 22 maggio 2019) turno.

Mentre la Feralpisalò (4a) riposerebbe solo nel 1° (Fase Girone) turno entrando in gioco nel 2° (Fase Girone di mercoledì 15 maggio 2019).

Nel 1° Turno (domenica 12 maggio) si giocheranno 3 partite in gara unica in casa delle meglio classificate al termine della Regular Season, ad oggi queste:

Sudtirol Alto Adige (5°)-SAMB (10a), Monza (6°; se non vincerà la Coppa Italia di Serie C, altrimenti entrerebbe in gioco nei Play Off nel 3° turno ossia la 1a Fase Nazionale, mentre al 1° turno del Girone B, parteciperebbe anche l’11a classificata che in questo momento sarebbe il Teramo)-Lanerossi Vicenza Virtus (9°) e Ravenna (7°)-Fermana (8a).

Qualora il Monza vincesse la Coppa Italia di Serie C, gli abbianamenti del 1°turno, in questo momento sarebbero i seguenti: Sudtirol Alto Adige (5°)-Teramo (11°), Ravenna (7°)-SAMB (10a) e Fermana (8a)-Lanerossi Vicenza Virtus (9°) .

Play out: si giocherà una sola gara doppia (andata sabato 18 maggio in casa della peggio classificata e ritorno sabato 25 maggio 2019 in casa della meglio classificata), ad oggi: Virtus Vecomp Verona (19a)-Rimini (18°).

Fano ultimo (20°) classificato sarebbe direttamente retrocesso in Serie D.

Fasce orarie Girone B:

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

CLASSIFICA MARCATORI:

In testa alla classifica marcatori c’è l’attaccante italo-uruguaiano Pablo Mariano Granoche della Triestina con 16 reti (di cui 8 su rigore).

Alle sue spalle troviamo Fabio Perna della Giana Erminio con 13 gol (di cui 5 su rigore).

Completano attuale podio: Candellone (4 rigori trasformati) del Pordenone, Andrea Caracciolo della Feralpisalò ed Eric Lanini (un rigore trasformato) dell’Imolese con 12 centri a testa.

Alle spalle del podio ci sono: Giacomelli (5 rigori trasformati) del Lanerossi Vicenza Virtus e Nocciolini (2 rigori trasformati) del Ravenna con 11 gol ciascuno.

Segue Stanco della SAMB con 10 centri .

Poi a seguire, ci sono: D’Errico (3 rigori trasformati) del Monza, Michael De Marchi dell’Imolese, Infantino (3 rigori trasformati) del Teramo, Guido Marilungo (2 rigori trasformati) della Ternana, Scarsella della Feralpisalò e Sacha Cori (2 con la maglia del Monza e 7 di cui 3 su rigore con quella dell’Albinoleffe, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) con 9 reti ciascuno.

Seguono poi: Danti (2 rigori trasformati) della Virtus Vecomp Verona e l’attaccante italo-argentino Jonathan Alexis Ferrante (2 rigori trasformati) dell’Alma Juventus Fano con 8 gol a testa.

Quindi troviamo: Burrai (3 rigori trasformati) del Pordenone, De Silvestro del Gubbio, Maracchi e Petrella della Triestina, Daniele Rocco della Giana Erminio, Michele Volpe del Rimini, Rocco Costantino (4 di cui 2 su rigore con la maglia del Sudtirol Alto Adige e 3 con quella della Triestina, dove si è trasferito nel mercato di gennaio), Simone Guerra (3 con la maglia della Feralpisalò e 4 con quella del Lanerossi Vicenza Virtus, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) ed Ettore Marchi (5 di cui 3 su rigore con la maglia del Gubbio e 2 con quella del Monza, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) con 7 centri ciascuno.

Poi seguono: l’attaccante marocchino Arma del Lanerossi Vicenza Virtus, Daniele Casiraghi (un rigore trasformato) del Gubbio, Galuppini (3 rigori trasformati) del Ravenna, Guido Gomez (un rigore trasformato) del Renate, Flavio Lazzari (un rigore trasformato) della Vis Pesaro e l’attaccante italo-ghanese Davis Mensah della Triestina con 6 reti a testa.

Quindi seguono: Alberto Barison, Berrettoni (un rigore trasformato), De Agostini e Magnaghi del Pordenone, Belcastro e Nicola Mosti dell’Imolese, Alfredo Bifulco della Ternana, Calderini (4 rigori trasformati) e Carlo Ilari della SAMB, Tommaso Ceccarelli del Monza, Chinellato del Gubbio, l’attaccante italo-brasiliano De Cenco, Niccolò Romero e Turchetta del Sudtirol Alto Adige, De Grazia del Teramo, l’attaccante argentino Olcese della Vis Pesaro e Lunetta (1 con la maglia della Giana Erminio e 4 con quella del Sudtirol Alto Adige, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) con 5 centri ciascuno.

A seguire: Nicolò Bianchi del Lanerossi Vicenza Virtus, Ferrani del Rimini, Andrea Ferretti ed Alessio Vita della Feralpisalò, Frediani della Ternana, Grandolfo della Virtus Vecomp Verona, l’attaccante ivoriano Kouko (un rigore trasformato) e Sbaffo (2 rigori trasformati) dell’Albinoleffe, Lupoli della Fermana, Simone Mazzocchi e Tommaso Morosini del Sudtirol Alto Adige, Andrea Petrucci (un rigore trasformato) della Vis Pesaro, l’attaccante australiano Reno Piscopo del Renate, Procaccio e Steffè della Triestina, Raffini del Ravenna, l’attaccante brasiliano Reginaldo del Monza e Simone Rossetti dell’Imolese con 4 gol a testa.

Poi ci sono: Berardocco (2 rigori trasformati) e Tait del Sudtirol Alto Adige, Andrea Brighenti e Stefano Negro del Monza, Candido (3 rigori trasformati) del Rimini, Federico Carraro e Michele Valentini dell’Imolese, Alessandro Celli classe 94 del Teramo, Marino Defendi, Francesco Nicastro, Pobega e Vantaggiato della Ternana, Vincenzo Ferrara, Momentè (3 rigori trasformati; poi passato nel mese di febbraio alla Pistoiese dopo essersi svincolato) e Manfrin della Virtus Vecomp Verona, Germinale del Pordenone, Giandonato (3 rigori trasformati) e Maurizi della Fermana, Simone Pesce della Feralpisalò, Plescia del Gubbio, Rapisarda della SAMB, Sibilli dell’Albinoleffe e l’attaccante brasiliano Jefferson (1 con la maglia del Monza e 2 con quella della Giana Erminio, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) con 3 centri ciascuno.

Seguono poi: Acquadro, Alessandro Celli classe 97 ed il difensore centrale ivoriano Dramane Konatè dell’Alma Juventus Fano, Agnello e Giorgione dell’Albinoleffe, Anastasio, Chiricò ed Andrea Palazzi del Monza, Arlotti, Buonaventura (un rigore trasformato) ed il difensore burkinabe Guiebre del Rimini, Bacio Terracino (poi passato al Potenza nel mercato di gennaio), Barbuti (un rigore trasformato), Nebil Caidi, Fiordaliso e Roberto Ranieri del Teramo, Marco Beccaro, Bracaletti (un rigore trasformato) e Malomo della Triestina, Nicolas Bresciani, Salvatore Esposito, Salvatore Papa e Siani del Ravenna, Casarotto, l’attaccante croato Grbac e Manarin della Virtus Vecomp Verona, Casoli (poi passato al Catanzaro nel mercato di gennaio) del Gubbio, Chiarello (un rigore trasformato), Daniele Dalla Bona e Iovine della Giana Erminio, Ciurria, Davide Gavazzi e Semenzato del Pordenone, Alessio Curcio e Tommy Maistrello del Lanerossi Vicenza Virtus, Massimo D’Angelo, Scrosta ed Urbinati della Fermana, Di Massimo, Matteo Fissore, Mirko Miceli e Signori della SAMB, il difensore centrale francese Modibo Diakitè ed il terzino sinistro uruguaiano Walter Alberto Lopez (poi passato alla Salernitana nel mercato di gennaio) della Ternana, l’attaccante senegalese Abou Diop e Mattia Gennari della Vis Pesaro, Alessandro Fabbri del Sudtirol Alto Adige, Mario Gargiulo e l’attaccante italo-tunisino Saber Hraiech dell’Imolese, Guglielmotti e Nicola Pavan del Renate, Legati, Pasquale Maiorino e Mattia Marchi della Feralpisalò, Antonio Palma (una con la maglia della Giana Erminio ed una su rigore con quella del Rimini dove si è trasferito nel mercato di gennaio), Razzitti (una con la maglia del lanerossi Vicenza Virtus ed una con quella dell’Albinoleffe, dove si è trasferito nel mercato di gennaio) e Solerio (una con la maglia del Lanerossi Vicenza Virtus ed una con quella della Giana Erminio, dove si è trasferito nel mese di febbraio dopo essersi svincolato dal Vicenza) con 2 reti a testa.

Ed infine troviamo: Anghileri, De Sena, Priola, Lorenzo Saporetti, Lorenzo Simonetti, Alberto Spagnoli e Venitucci del Renate, il centrocampista gambiano Lamin Modou Badjie, Giacomo Cecconi, Andrea Montanari, Gianmarco Piccioni, Daniele Simoncelli, Variola ed Andrea Venturini del Rimini, Ignazio Battista, Campagnacci, Marco Maini, Nicola Malaccari e Schiaroli del Gubbio, Nicola Bizzotto, Andrea Bovo, Cinelli, Gianluca Laurenti, Andrea Mantovani, Tronco, Zarpellon e Loris Zonta del Lanerossi Vicenza Virtus, Boccaccini, l’attaccante islandese Sveinn Aron Gudjohnsen, Lelj, Magrassi, Alfonso Selleri e Trovade del Ravenna, Bombagi e Zammarini del Pordenone, Capano, Simone Perico, Gianluca Piccoli e Daniele Pinto della Giana Erminio, Riccardo Cappa, Mattia Proietti, Sparacello, Ivan Speranza, Spighi, Christian Ventola e Zecca del Teramo, Checchi dell’Imolese, Cognigni, Malcore, Misin e Zerbo della Fermana, Coletti, Lambrughi e Pizzul della Triestina, Danieli, Lavagnoli, il centrocampista rumeno Onescu, Rubbo, Speri e Trainotti della Virtus Vecomp Verona, De Paoli e Russotto (un rigore trasformato) della SAMB, Della Giovanna, Fink ed il difensore francese Vinetot del Sudtirol Alto Adige, Alberto Filippini e Vitturini dell’Alma Juventus Fano, Luca Giudici (poi passato alla Giana Erminio nel mercato di gennaio), Iocolano (poi passato alla Virtus Entella nel mercato di gennaio), Lora ed Ivan Marconi del Monza, il difensore centrale bulgaro Hristov, Antonio Palumbo e Salzano della Ternana, Fabio Gavazzi, Gelli, Gonzi, Romizi e Luca Ruffini dell’Albinoleffe, Luca Guidetti, Luca Magnino, Paolo Marchi e Luca Parodi della Feralpisalò e Guidone, il terzino montenegrino Hadžiosmanović, l’attaccante bulgaro Kirilov, Rizzato, Tessiore e Davide Voltan della Vis Pesaro, tutti con un gol ciascuno.

Autoreti: Boccioletti (Vis Pesaro) pro SAMB alla 3a giornata, Boccardi (Imolese) pro Alma Juventus Fano alla 4a giornata, Comotto (Fermana) pro Ravenna alla 5a giornata, Ruggero Riva (Monza) pro Ternana alla 10a giornata, Luca Parodi (Feralpisalò) pro Virtus Vecomp Verona all’11a giornata, Clemente (Fermana) pro Vis Pesaro alla 13a giornata, Tait (Sudtirol Alto Adige) pro Lanerossi Vicenza Virtus, sempre alla 13a giornata, Scarsella (Feralpisalò) pro Giana Erminio alla 14a giornata, Dametto (Feralpisalò) pro Pordenone alla 19a giornata, Matteo Ronchi (Ravenna) pro Triestina alla 22a giornata, Pasquale Fazio (Ternana) pro Virtus Vecomp Verona alla 25a giornata, Antonio Magli (Alma Juventus Fano ) pro Giana Erminio, sempre alla 25a giornata, Solerio (Giana Erminio) pro Albinoleffe alla 28a giornata e Schiaroli (Gubbio) pro Giana Erminio alla 31a giornata.

STATISTICHE SAMB:

Vittorie: 9 (2-1 in rimonta con l’Imolese alla 7a giornata, 2-0 con la Feralpisalò alla 12a, 1-2 in rimonta sul campo della Virtus Vecomp Verona alla 14a, 1-0 in casa col Sudtirol Alto Adige alla 15a, altro 1-0 interno, stavolta col Rimini alla 17a, 2-0 interno con la Fermana alla 19a, 2-1 interno in rimonta col Teramo alla 21a, 2-0 interno con la Ternana alla 28a e 3-0 interno con l’Albinoleffe alla 35a)

Pareggi: 17 (0-0 a Teramo alla 2a giornata, 1-1 interno con la Vis Pesaro alla 3a, altro 1-1 interno, stavolta col Monza alla 5a, ancora un 1-1, stavolta esterno, a Fano all’8a, 2-2 interno col Pordenone alla 10a, 0-0 interno con la Triestina alla 13a, altro 0-0, stavolta a Bergamo alla 16a, ancora uno 0-0 esterno, stavolta a Gubbio alla 18a, 1-1 a Meda, sul campo del Renate alla 20a, altro 1-1 esterno, stavolta a Pesaro alla 22a, ancora un 1-1, stavolta interno, con la Giana Erminio alla 23a, 0-0 ad Imola alla 26a, altro 0-0, stavolta interno col Fano alla 27a, 1-1 a Pordenone alla 29a, 0-0 a Terni nel recupero della 9a giornata d’andata, 1-1 a Salò [Brescia] sul campo della Feralpi alla 31a ed altro 1-1, stavolta interno con la Virtus Verona alla 33a)

Sconfitte: 10 (0-2 interno col Renate alla 1a giornata, 2-1 a Gorgonzola [Milano] sul campo della Giana Erminio alla 4a, 2-0 a Ravenna alla 6a, 1-0 a Vicenza all’11a, 3-2 a Monza alla 24a, 0-1 interno col Ravenna alla 25a, 1-4 interno col Lanerossi Vicenza alla 30a, 4-0 a Trieste alla 32a, 2-1 a Bolzano, sul campo del Sudtirol alla 34a e 3-1 a Rimini alla 36a)

Gol fatti: 34 (22 in casa e 12 fuori; 5 su rigore) con 10 diversi marcatori: Calderini (5 di cui 4 su rigore), De Paoli (1), Di Massimo (2), Matteo Fissore (2), Carlo Ilari (5), Mirko Miceli (2), Rapisarda (3), Russotto (1 su rigore), Signori (2) e Stanco (10). Alle reti dei 10 diversi marcatori rossoblu va aggiunta l’autorete di Boccioletti (Vis Pesaro) alla 3a giornata.

Gol subiti: 38 (15 in casa e 23 fuori).

Differenza reti: -4 (34-38)

Capocannoniere: Francesco Stanco con 10 reti all’attivo.

Punti interni: 31 (su 18 gare casalinghe), frutto di 8 successi, 7 pareggi e 3 ko interni .

Punti esterni: 13 (su 18 gare esterne), frutto di un successo, 10 pareggi e 7 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 5 (Zaffagnini per fallo da ultimo uomo alla 6a giornata, Rapisarda per doppia ammonizione alla 15a, Luca Cecchini, anch’egli per doppia ammonizione alla 19a, Mirko Miceli per aver spintonato Pinto della Giana Erminio alla 23a e Signori per aver toccato la sfera con la mano sulla linea di porta impedendo un gol della squadra avversaria alla 30a)

Ammonizioni: 89.

Media inglese: -28.

Nella Coppa Italia principale la squadra rossoblu dopo aver eliminato nel 1° Turno l’Unione Sanremo vincendo per 1-0 (48’Gelonese) tra le mura amiche del Riviera delle Palme, è stata eliminata nel 2° turno dallo Spezia perdendo 2-1 (66’Nicholas Pierini, 77’Gelonese [Sa], 82’Bartolomei) al Comunale Alberto Picco.

Nella Coppa Italia di Serie C invece è entrata in gioco nella Fase Finale dove al 1° Turno in gara unica di mercoledì 10 ottobre (gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) ha eliminato il Fano battendolo (4-1) ai rigori dopo che i tempi regolamentari e supplementari si erano chiusi sull’1-1 (27’Alberto Filippini [A.J.F.], 92’Russotto [S]). Sequenza rigori: Ludovico Rocchi (S) gol, Jonathan Alexis Ferrante (A.J.F.) parato, Calderini (S) gol, Cernaz (A.J.F.) gol, Carlo Ilari (S) gol, Dramane Konate (A.J.F.) traversa e Russotto (S) gol.

Ma poi nei sedicesimi (2°turno) sempre in gara unica di mercoledì 31 ottobre è stata eliminata dal Teramo perdendo per 3-1 (16′, 29′ e 31’Zecca, 89’Rapisarda [S]) al Bonolis.

CALENDARIO COMPLETO DETTAGLIATO SAMB SERIE C GIRONE B 2018/19:

ANDATA 2018- 1a Giornata, Domenica 16 settembre 2018: SAMBENEDETTESE-Renate 0-2; 2a Giornata, domenica 23 settembre: Teramo–SAMB 0-0; 3a Giornata, mercoledì 26 settembre: SAMB–Vis Pesaro 1-1; 4a Giornata, domenica 30 settembre: Giana Erminio-SAMB 2-1; 5a Giornata, sabato 6 ottobre: SAMB–Monza (gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia) 1-1; 6a Giornata, domenica 14 ottobre: Ravenna–SAMB 2-0 ; 7a Giornata, mercoledì 17 ottobre: SAMB-Imolese 2-1 ; 8a Giornata, domenica 21 ottobre: Alma Juventus Fano-SAMB 1-1 ; 9a Giornata, gara recuperata mercoledì 6 marzo 2019: Ternana–SAMB 0-0 ; 10a Giornata, domenica 4 novembre: SAMB-Pordenone 2-2 ; 11a Giornata, domenica 11 novembre: Lanerossi Vicenza Virtus-SAMB 1-0; 12a Giornata, domenica 18 novembre: SAMB-Feralpisalò 2-0; 13a Giornata, domenica 25 novembre: SAMB–Triestina 0-0 ; 14a Giornata, sabato 1° dicembre: Virtus Vecomp Verona–SAMB 1-2 ; 15a Giornata, domenica 9 dicembre ore 14,30: SAMB–Sudtirol Alto Adige 1-0 ; 16a giornata, mercoledì 12 dicembre: Albinoleffe–SAMB 0-0 ; 17a Giornata, sabato 15 dicembre: SAMB –Rimini 1-0 ; 18a giornata, sabato 22 dicembre: Gubbio–SAMB 0-0 ; 19a giornata, mercoledì 26 dicembre: SAMB–Fermana 2-0 .

RITORNO 2018 e 2019- 20a Giornata, sabato 29 dicembre 2018: Renate -SAMBENEDETTESE 1-1; Sosta invernale di 2 settimane; 21a Giornata, sabato 19 gennaio 2019: SAMB-Teramo 2-1; 22a Giornata, martedì 22 gennaio: Vis Pesaro-SAMB 1-1; 23a Giornata, sabato 26 gennaio: SAMB-Giana Erminio 1-1 ; 24a Giornata, sabato 2 febbraio: Monza-SAMB 3-2 ; 25a Giornata, sabato 9 febbraio: SAMB-Ravenna 0-1 ; 26a Giornata, martedì 12 febbraio: Imolese-SAMB 0-0; 27a Giornata, sabato 16 febbraio (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia): SAMB-Alma Juventus Fano 0-0; 28a Giornata, sabato 23 febbraio: SAMB-Ternana 2-0 ; 29a Giornata, domenica 3 marzo: Pordenone-SAMB 1-1 ; 30a Giornata, domenica 10 marzo: SAMB-Lanerossi Vicenza Virtus 1-4 ; 31a Giornata, domenica 17 marzo: Feralpisalò-SAMB 1-1 ; 32a Giornata, domenica 24 marzo: Triestina-SAMB 4-0 ; 33a Giornata, domenica 31 marzo: SAMB-Virtus Vecomp Verona 1-1 ; 34a Giornata, domenica 7 aprile: Sudtirol Alto Adige-SAMB 2-1 ; 35a Giornata, domenica 14 aprile: SAMB-Albinoleffe 3-0; 36a Giornata, anticipo pre-pasquale, sabato 20 aprile: Rimini-SAMB 3-1 ; 37a Giornata, domenica 28 aprile ore 18,30: SAMB-Gubbio ; 38a ed ultima Giornata, domenica 5 maggio ore 15: Fermana-SAMB.

Statistiche GUBBIO (Prossimo avversario della Samb nella 37a giornata):

Serie positiva in corso: 5 risultati utili consecutivi (un successo esterno e 4 pareggi: 3 interni ed 1 esterno); 3 pareggi di fila (2 interni ed 1 esterno)

Vittorie: 8 (Con Fermana, Rimini, Lanerossi Vicenza Virtus, Ravenna, Vis Pesaro, Albinoleffe, di nuovo con la Fermana, poi con Monza)

Pareggi: 17 (Con Ravenna, Albinoleffe, Teramo, Alma Juventus Fano, Sudtirol Alto Adige, Giana Erminio, Monza, Triestina, Samb, di nuovo con Teramo ed Alma Juventus Fano, poi con Rimini, Ternana, Renate, di nuovo con la Triestina, poi con Lanerossi Vicenza Virtus e Pordenone)

Sconfitte: 11 (Con Vis Pesaro, Imolese, Feralpisalò, Ternana, Renate, Pordenone, Virtus Vecomp Verona, di nuovo con l’Imolese, poi con Sudtirol Alto Adige, di nuovo con la Feralpisalò, poi con Giana Erminio)

Gol fatti: 33 (17 in casa e 16 in trasferta; 4 su rigore) con 11 diversi marcatori: Ignazio Battista (1), Campagnacci (1), Daniele Casiraghi (6 di cui 1 su rigore), Casoli (2; poi passato al Catanzaro nel mercato di gennaio), Chinellato (5), De Silvestro (7), Marco Maini (1), Nicola Malaccari (1), Ettore Marchi (5 di cui 3 su rigore; poi passato al Monza nel mercato di gennaio), Plescia (3) e Schiaroli (1).

Gol subiti: 42 (13 in casa e 29 fuori).

Differenza reti: -9 (33-42)

Capocannoniere: Elio De Silvestro con 7 gol all’attivo.

Punti interni: 24 (su 18 gare casalinghe), frutto di 4 successi, 12 pareggi e 2 ko interni.

Punti esterni: 17 (su 18 gare esterne), frutto di 4 successi, 5 pareggi e 9 ko esterni.

Espulsioni (di giocatori): 0 .

Ammonizioni: 73.

Media inglese: -31.

Il Gubbio è una squadra dell’omonimo comune in provincia di Perugia.

La scorsa stagione è giunto 15° in Serie C Girone B.

Nella sua storia ha partecipato a 2 campionati di Serie B (il primo nella stagione 1947/48 e l’ultimo in quella 2011/12).

Nel suo Palmares oltre a un Campionato di 2a Divisione Umbria (vinto nella stagione 1936/37), 2 Campionati di 1a Categoria Umbria (vinti nelle stagioni 1964/65 e 1968/69), 2 Campionati di Promozione Umbria (vinti nelle stagioni: 1957/58 [ che allora si chiamava Campionato Dilettanti Umbria] e 1977/78), una Coppa Italia d’Eccellenza Umbria (vinta nella stagione 1996/97), un Campionato d’Eccellenza Umbria (vinto nella stagione 1996/97), 3 Campionati di Serie D (vinti nelle stagioni: 1986/87 [Girone F], 1997/98 [Girone E] e 2015/16 [Girone E]) ed un 3° posto nel Girone B di 2a Divisione Lega Pro con conseguente promozione in 1a Divisione ottenuta vincendo finale Play Off col San Marino (nella stagione 2009/10), ci sono soprattutto: un Campionato di Serie C Girone B (vinto nella stagione 1946/47) ed un Campionato di Prima Divisione Girone A della Lega Pro (ex C1,vinto nella stagione 2010/11 ) con conseguenti promozioni in Serie B .

La formazione di Giuseppe Galderisi (che ha rilevato alla 14a giornata l’esonerato Alessandro Sandreani) nell’attuale Campionato è 13a a pari punti (41) con la Giana Erminio (12a). 41 punti (a -3 dalla zona Play Off e con un +4 su quella play out) in 36 gare frutto di 8 successi (2-0 interno con la Fermana alla 7a, 3-0 interno col Rimini alla 10a, 2-0 interno col Vicenza alla 16a, 0-2 a Ravenna alla 20a, 1-0 interno con la Vis Pesaro alla 21a, 1-2 a Bergamo, sul campo dell’Albinoleffe alla 22a, 0-1 a Fermo alla 26a ed altro 0-1 esterno, stavolta a Monza alla 33a), 17 pareggi (1-1 interno col Ravenna alla 1a giornata, 0-0 interno con l’Albinoleffe alla 3a, 1-1 a Teramo alla 4a, 0-0 interno col Fano alla 5a, altro 0-0 interno col Sudtirol all’8a, 1-1 interno con la Giana Erminio alla 12a, 0-0 interno col Monza alla 14a, 2-2 a Trieste alla 15a, 0-0 interno con la Samb alla 18a, altro 0-0 interno, stavolta col Teramo alla 23a, 1-1 a Fano alla 24a, altro 1-1 esterno, stavolta a Rimini alla 29a, ancora un 1-1, stavolta interno con la Ternana alla 30a, 0-0 interno col Renate alla 32a, 2-2 interno con la Triestina alla 34a, altro 2-2, stavolta esterno, a Vicenza alla 35a ed ancora un 2-2, interno, stavolta col Pordenone alla 36a) ed 11 ko (2-1 a Pesaro alla 2a giornata, 1-0 ad Imola alla 6a, 2-1 a Salò [Brescia] alla 9a, 3-0 a Terni all’11a, 1-0 a Meda [Monza e Brianza], sul campo del Renate alla 13a, altro 1-0 esterno, stavolta a Pordenone alla 17a, 3-1 a Verona, sul campo della Virtus Vecomp alla 19a, 2-3 interno con l’Imolese alla 25a, 4-0 a Bolzano, sul campo del Sudtirol alla 27a, 0-3 interno con la Feralpisalò alla 28a e 4-0 a Gorgonzola [Milano], sul campo della Giana Erminio alla 31a).

Nella Coppa Italia di Serie C, la squadra rosso-blu è stata subito eliminata nella 1a Fase chiudendo il Girone Triangolare F con 3 punti, frutto di un successo interno: 2-1 (19’Mattia Gennari [V.P.], 31’Ettore Marchi, 74’Casiraghi. All’88’espulso Lorenzo Paoli della Vis per doppia ammonizione) con la Vis Pesaro ed un ko esterno: 1-0 (74’Jonathan Alexis Ferrante) a Fano.

Queste nel dettaglio le 20 squadre che compongono il Girone B di Serie C 2018/19 con i loro rispettivi allenatori :

Albinoleffe (Squadra lombarda degli omonimi comuni di Albino e Leffe, entrambi in provincia di Bergamo [dove ha sede lo stadio, lo stesso dell’Atalanta, ossia l’Atleti Azzurri d’Italia]. La scorsa stagione giunto 5° nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stato eliminato nel 2° turno dalla Feralpisalò): Massimiliano Alvini (Confermato), poi esonerato dopo la 13a giornata e rilevato alla 14a da Michele Marcolini.

Alma Juventus Fano (Squadra marchigiana di Fano, in provincia di Pesaro-Urbino. La scorsa stagione giunta 13a nel Girone B di Serie C): Massimo Epifani (Nuovo), poi esonerato dopo la 30a giornata e rilevato alla 32a da Fabio Brini.

Feralpisalò (Squadra lombarda di Salò [dove ha sede lo stadio Lino Turina] e di Lonato del Garda, entrambi i comuni in provincia di Brescia. La scorsa stagione è giunta 6a nel Girone B di Serie C, partecipando poi ai Play Off dove è stata eliminata nei quarti di finale Inter-Girone dal Catania): Domenico Toscano (Confermato)

Fermana (Squadra marchigiana di Fermo. La scorsa stagione giunta 14a nel Girone B di Serie C): Flavio Destro (Confermato)

Giana Erminio (Squadra lombarda di Gorgonzola, comune in provincia di Milano. Ha il presidente propietario più longevo del calcio italiano professionistico: Oreste Bamonte in carica dal 1985. La scorsa stagione è giunta 9a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata subito eliminata al 1° Turno dal Piacenza): Raul Bertarelli (Nuovo; fino alla scorsa stagione faceva l’allenatore in 2a di Cesare Albè che è poi divenuto vice-presidente del club milanese dopo averlo guidato in panchina dal 1995 al 2018), che si è poi dimesso dopo la 21a giornata ed è stato rilevato alla 22a da Cesare Albè (che come detto aveva già guidato la Giana negli ultimi 23 anni), che però dopo la 28a giornata è tornato a fare il vice-presidente venendo rilevato sulla panchina bianco-azzurra alla 29a da Riccardo Maspero.

Gubbio (Squadra dell’omonimo comune umbro in provincia di Perugia. La scorsa stagione giunto 15° nel Girone B di Serie C) : Alessandro Sandreani (Confermato), poi esonerato dopo la 13a giornata e rilevato alla 14a da Giuseppe Galderisi.

Imolese (Squadra romagnola di Imola, in provincia di Bologna. Ripescata dalla Serie D dove è giunta 2a nel Girone D, vincendo poi i Play Off del suddetto Girone): Alessio Dionisi (Nuovo)

Lanerossi Vicenza Virtus (Squadra veneta di Vicenza. Nata in estate dalla fusione tra Vicenza e Bassano Virtus [il quale la scorsa stagione è giunto 8° nel Girone B di Serie C disputando poi i Play Off dove è stato eliminato al 2° turno dalla Reggiana; ora ripartito col nome Bassano dalla 1a Categoria Veneto]. La scorsa stagione il Vicenza è giunto ultimo [18°; senza contare il Modena radiato] nel Girone B di Serie C, ma si è poi salvato vincendo il doppio spareggio play out contro il Santarcangelo): Giovanni Colella (Nuovo; la scorsa stagione aveva guidato il Bassano Virtus subentrando alla 18a giornata all’esonerato Giuseppe Magi), poi esonerato dopo la 19a giornata e rilevato alla 20a da Michele Serena, che poi si è dimesso dopo la 28a giornata venendo sostituito dallo stesso Giovanni Colella, che è stato dunque richiamato a guidare la squadra bianco-rossa facendo il suo nuovo esordio in Campionato alla 29a giornata.

Monza (Squadra lombarda dell’omonimo comune capoluogo della provincia di Monza e Brianza. Sul finire di settembre 2018 è stata ufficializzata la nuova proprietà del Club brianzolo composta da Silvio Berlusconi [proprietario] ed Adriano Galliani [amministratore delegato; era stato vice presidente del Monza nelle stagioni 1984/85 e 1985/86 in Serie B]. Mentre il Presidente resta Nicola Colombo [figlio di Felice, che fu Presidente del Milan dal 1977 al 1980]. La scorsa stagione la squadra rosso-bianca è giunta 4a nel Girone A di Serie C, disputando poi i Play Off dove è stata eliminata al 2° turno dal Piacenza): Marco Zaffaroni (Confermato), poi esonerato dopo l’8a giornata e rilevato alla 9a da Cristian Brocchi.

Pordenone (Squadra dell’omonimo comune friulano. La scorsa stagione è giunto 9° nel Girone B di Serie C, ha poi partecipato ai Play Off dove è stato subito eliminato al 1° turno dalla Feralpisalò): Attlio Tesser (Nuovo)

Ravenna (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. La scorsa stagione giunto 12° nel Girone B di Serie C): Luciano Foschi (Nuovo)

Renate (Squadra dell’omonimo comune lombardo, in provincia di Monza e Brianza. La scorsa stagione è giunto 7° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato subito eliminato nel 1° turno dal Bassano Virtus): Oscar Brevi (Nuovo), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a dal vice-tecnico Gioacchino Adamo (poi tornato a fare il vice-allenatore alla 13a giornata), a sua volta rilevato alla 13a da Aimo Diana.

Rimini (Squadra dell’omonimo comune romagnolo. Neopromosso in C avendo vinto il Campionato di Serie D Girone D): Gianluca Righetti (Confermato), che poi si è dimesso dopo l’8a giornata ed è stato rilevato alla 9a da Leonardo Acori, poi esonerato dopo la 21 giornata e rilevato alla 22a dal vice Marco Martini, a sua volta esonerato dopo la 32a giornata e rilevato alla 33a da Mario Petrone.

SAMBENEDETTESE (Squadra marchigiana di San Benedetto del Tronto in provincia di Ascoli Piceno. La scorsa stagione è giunta 3a nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stata eliminata ai quarti di finale Inter-Girone dal Cosenza che li ha poi vinti, venendo promosso in B): Giuseppe Magi (Nuovo), poi esonerato dopo la 4a giornata e rilevato alla 5a da Giorgio Roselli, poi a sua volta esonerato dopo la 32a giornata e rilevato alla 33a dallo stesso Giuseppe Magi.

Sudtirol Alto Adige (Squadra altoatesina di Bolzano. La scorsa stagione giunto 2° nel Girone B di Serie C, partecipando ai Play Off dove è stato eliminato nelle semifinali Inter-Girone dal Cosenza, che li ha poi vinti venendo promosso in B): Paolo Zanetti (Confermato)

Teramo (Squadra dell’omonimo comune abruzzese. La scorsa stagione giunto 16° [sul campo era 17° ed avrebbe dovuto disputare il play out contro il Vicenza, ma grazie ai 2 di penalizzazione inflitti al Santarcangelo a Campionato già concluso, si è salvato senza disputare spareggio] nel Girone B di Serie C): Giovanni Zichella (Confermato; la scorsa stagione era stato prima il vice di Antonino Asta fino alla 22a giornata e poi subentrò alla 38a ed ultima giornata all’esonerato Ottavio Palladini che a sua volta aveva sostituito alla 23a l’esonerato Asta), poi esonerato dopo la 6a giornata e rilevato alla 7a da Agenore Maurizi.

Ternana (Squadra umbra di Terni. Retrocessa dalla Serie B dove è giunta ultima, ossia 22a): Luigi De Canio (Confermato), poi esonerato dopo la 21a giornata e rilevato alla 22a da Alessandro Calori, poi a sua volta esonerato dopo la 26a giornata e rilevato alla 27a da Fabio Gallo.

Triestina (Squadra dell’omonimo comune capoluogo della regione Friuli-Venezia Giulia. La scorsa stagione è giunta 11a nel Girone B di Serie C): Massimo Pavanel (Nuovo)

Virtus Vecomp Verona (E’la terza squadra di Verona dopo Hellas e Chievo, rappresenta nominalmente il quartiere di Borgo Venezia. Neopromossa avendo vinto il Campionato di Serie D Girone C):Luigi Fresco (Confermato; è allenatore e presidente della Virtus Verona dal 1982)

Vis Pesaro (Squadra marchigiana di Pesaro, capoluogo con Urbino della provincia di Pesaro e Urbino. Neopromossa in Serie C avendo vinto la scorsa stagione il Campionato di Serie D Girone F): Leonardo Colucci (Nuovo).

In neretto le squadre che hanno sostituito il loro allenatore iniziale.

GLI ALTRI 2 GIRONI DI SERIE C:

Recupero 9a giornata d’andata Girone A, giocato martedì sera 23 aprile 2019: Piacenza-Virtus Entella 1-0 (67’Sestu. All’82’espulso Bertoncini del Piacenza per doppia ammonizione).

Programma della 37a giornata (18a di ritorno) Girone A di sabato 27 aprile 2019 ore 16,30:

Albissola 2010-Lucchese (All’andata 2-2)

Arezzo-Gozzano (All’andata 1-0 per l’Arezzo)

Arzachena-Pistoiese (All’andata 0-2)

Aurora Pro Patria-Pisa (Gara che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all’andata 2-0)

Carrarese-Cuneo (All’andata 0-2)

Juventus B (Under 23)-Virtus Entella (All’andata 0-1)

Novara-Robur Siena (All’andata 1-1)

Piacenza-Olbia (All’andata 1-0)

Pontedera-Alessandria (All’andata 1-1)

Pro Vercelli-Pro Piacenza (3-0 a tavolino; all’andata 2-0 a tavolino per la Pro Vercelli, ma dopo la radiazione del Pro Piacenza il match è stato poi annullato come tutti gli altri disputati all’andata dalla squadra emiliana)

CLASSIFICA AGGIORNATA:

1) Piacenza 71,

2) Virtus Entella 69,

3) Pisa 63,

4) Pro Vercelli 61,

5) Robur Siena 59,

6) Carrarese 59,

7) Arezzo 58,

8) Aurora Pro Patria 56,

9) Novara 49,

10) Pontedera 45,

11) Juventus B (Under 23) 39,

12) Alessandria 39,

13) Olbia 35,

14) Pistoiese 34,

15) Gozzano 33,

16) Arzachena (-1) 33,

17) Albissola 2010 27,

18) Cuneo (-21) 25,

19) Lucchese (-18) 23.

20) Pro Piacenza (16 punti raccolti sul campo ma ne aveva 8 in classifica per via del -8 di penalizzazione che poi sarebbe diventato -16 senza la radiazione) radiato e dunque escluso dal Campionato. In tutte le restanti gare della squadra emiliana a partire dalla 28a giornata verranno automaticamente assegnati 3 punti a tavolino alle avversarie in calendario nel girone di ritorno. Ma sono state annullate tutte le gare che aveva giocato nel girone d’andata (che doveva ancora completare) e dunque sottratti tutti i punti che erano stati raccolti dalle avversarie del Pro Piacenza.

La perdente dello spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà quella che avrà vinto il play out del Girone C per decidere l’ultima retrocessione stagionale della 3a Serie.

(-21)= 21 punti di penalizzazione. 3 punti inflitti mercoledì 31 ottobre 2018, altri 4 erano stati aggiunti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative, poi altri 8 aggiunti lunedì 18 febbraio ed ancora altri 8 lunedì 25 febbraio arrivando a -23. Ma poi giovedì 28 marzo gli sono stati restituiti 6 punti. In seguito però, giovedì 4 aprile gli sono stati aggiunti 4 punti per irregolarità amministrative.

(-18)= 18 punti di penalizzazione. 11 inflitti mercoledì 31 ottobre 2018, ma poi dopo il ricorso che era stato presentato, venerdì 14 dicembre 3 punti gli erano stati restituiti dalla Corte Federale d’Appello. Ma poi altri 8 gli sono stati aggiunti lunedì 18 febbraio 2019 ed altri 2 giovedì 4 aprile per irregolarità amministrative.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

Fasce orarie Girone A:

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

Programma della 37a giornata (18a di ritorno) Girone C di domenica 28 aprile 2019 ore 15:

Casertana-Potenza (All’andata 0-1 per il Potenza)

Cavese-Catania (All’andata 0-5)

Matera-Juve Stabia (0-3 a tavolino; all’andata 0-4)

Rieti-Monopoli (All’andata 0-1)

Siracusa-Catanzaro (Gara che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Sportitalia; all’andata 1-3)

Trapani-Paganese (All’andata 3-1)

Vibonese-Reggina (All’andata 0-2)

Virtus Francavilla-Bisceglie (All’andata 0-0)

Viterbese Castrense-Rende (All’andata 1-1)

Riposerà: Sicula Leonzio.

CLASSIFICA:

1) Juve Stabia *(B)* (-1) 74,

2) Trapani (-1) 70,

3) Catania 63,

4) Catanzaro * 61,

5) Potenza 53,

6) Virtus Francavilla 49,

7) Monopoli (-2) 47,

8) Casertana 47,

9) Cavese 46,

10) Reggina (-4) 46,

11) Viterbese Castrense * 45,

12) Rende (-1) 44,

13) Sicula Leonzio 42,

14) Vibonese 42,

15) Rieti (-4) 37,

16) Siracusa (-3) 36,

17) Bisceglie (-3) 26,

18) Paganese 20.

19) Matera (sul campo aveva raccolto 16 punti, ma ha chiuso con un -18 visto il -34 di penalizzazione a cui gli è stato aggiunto dopo radiazione un -8 che dovrà scontare nel prossimo Campionato di qualsiasi categoria a cui prenderà parte) radiato e dunque escluso dal Campionato. In tutte le restanti gare in calendario della squadra lucana verranno automaticamente assegnati 3 punti a tavolino alle avversarie.

*(B)*= Matematicamente promossa in Serie B con 2 giornate d’anticipo.

La perdente dello spareggio play out retrocederà direttamente in Serie D, mentre la vincente affronterà quella che avrà vinto il play out del Girone A per decidere l’ultima retrocessione di Serie C.

(-4)= 4 punti di penalizzazione. Alla Reggina 2 gli erano stati inflitti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative. Ma poi lunedì 25 febbraio gli sono stati aggiunti altri 6 punti di penalizzazione per lo stesso motivo arrivando a -8. Ma poi giovedì 28 marzo gli sono stati restituiti 4 punti. Mentre al Rieti 2 gli erano stati inflitti lunedì 28 gennaio 2019 per violazioni amministrative ed altri 2 gli sono stati aggiunti giovedì 4 aprile per non aver depositato le attestazioni del settore tecnico della Figc relative al tesseramento del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra.

(-3)= 3 punti di penalizzazione. Al Siracusa un punto di penalizzazione gli era stato inflitto mercoledì 31 ottobre 2018. E poi gliene sono stati inflitti altri 2 punti giovedì 4 aprile 2019 per irregolarità amministrative su segnalazione della Covisoc. Mentre al Bisceglie gli sono stati inflitti tutti giovedì 4 aprile 2019 per non aver depositato le attestazioni del settore tecnico della Figc relative al tesseramento del medico responsabile sanitario e di almeno un operatore sanitario della prima squadra ed anche di un allenatore responsabile della squadra partecipante al campionato Berretti.

(-2)= 2 punti di penalizzazione inflitti mercoledì 31 ottobre 2018.

(-1)= Un punto di penalizzazione inflitto mercoledì 31 ottobre 2018.

*= Una gara da recuperare.

Finora hanno riposato: Virtus Francavilla (alla 1a ed alla 20a giornata), Paganese (alla 2a ed alla 21a giornata), Cavese (alla 3a ed alla 22a giornata), Potenza (alla 4a ed alla 23a giornata), Rieti (alla 5a ed alla 24a giornata), Juve Stabia (alla 6a ed alla 25a giornata), Casertana (alla 7a ed alla 26a giornata), Catanzaro (all’8a ed alla 27a giornata), Matera (alla 9a giornata, poi radiato dopo la 26a giornata), Monopoli (alla 10a ed alla 29a giornata), Vibonese (all’11a ed alla 30a giornata), Reggina (alla 12a ed alla 31a giornata), Trapani (alla 13a ed alla 32a giornata), Catania (alla 14a ed alla 33a giornata), Viterbese Castrense (alla 15a ed alla 34a giornata), Bisceglie (alla 16a ed alla 35a giornata), Siracusa (alla 17a ed alla 36a giornata), Sicula Leonzio (alla 18a giornata) e Rende (alla 19a giornata).

Recupero 16a giornata di mercoledì 1°maggio 2019 ore 14,30: Catanzaro-Viterbese Castrense.

Fasce orarie Girone C:

Sabato orario d’inizio 14.30, 16.30, 18.30 e 20.30 nei mesi di Settembre/Ottobre/Novembre 2018.

Domenica orario d’inizio 16.30 e 20.30 nei mesi di Dicembre 2018/Gennaio/Febbraio 2019.

Domenica orario d’inizio 14.30 e 18.30 nei mesi di Marzo/Aprile/Maggio 2019.

SERIE B

Riepilogo risultati della 34a giornata (15a di ritorno) di lunedì 22 aprile 2019:

Ascoli-Venezia 1-0 (35’Ardemagni su rigore)

Brescia-Salernitana 3-0

Carpi-Pescara 0-0

Cittadella-Cremonese 1-3

Cosenza-Spezia 1-0

Foggia-Livorno 2-2

Palermo-Padova 1-1

Perugia-Lecce (Gara che è stata trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport) 1-2

Verona-Benevento 0-3

Ha riposato: Crotone.

Classifica:

Promozione diretta in Serie A

1) Brescia 63

2) Lecce 60

Zona Play Off

3) Palermo 57

4) Benevento 53

5) Pescara 50

6) Verona 48

7) Spezia 46

8) Cittadella 45

9) Perugia 45

10) Ascoli 42

11) Cosenza 42

12) Cremonese 42

13) Salernitana 38

14) Crotone 34

Zona play out

15) Venezia 33

16) Livorno 31

Retrocessioni dirette in Serie C

17) Foggia (-6) 31

18) Carpi 26

19) Padova 26

(-6)= 6 punti di penalizzazione. Erano 8 i punti che inizialmente gli erano stati inflitti ma poi 2 gli sono stati restituiti mercoledì 23 gennaio 2019.

Finora hanno riposato: Livorno (alla 1a ed alla 20a giornata), Benevento (alla 2a ed alla 21a giornata), Perugia (alla 3a ed alla 22a giornata), Ascoli (alla 4a ed alla 23a giornata), Venezia (alla 5a ed alla 24a giornata), Palermo (alla 6a ed alla 25a giornata), Cittadella (alla 7a ed alla 26a giornata), Cremonese (all’8a ed alla 27a giornata), Carpi (alla 9a ed alla 28a giornata), Brescia (alla 10a ed alla 29a giornata), Spezia (all’11a ed alla 30a giornata), Foggia (alla 12a ed alla 31a giornata), Salernitana (alla 13a ed alla 32a giornata), Verona (alla 14a ed alla 33a giornata), Crotone (alla 15a ed alla 34a giornata), Padova (alla 16a giornata), Pescara (alla 17a giornata), Lecce (alla 18a giornata) e Cosenza (alla 19a giornata).

Ricordiamo che Cosenza-Verona della 2a giornata non è stata disputata per campo impraticabile ed è stato poi assegnato lo 0-3 a tavolino al Verona.

Prossimo turno, 35a giornata (16a di ritorno) di sabato 27 aprile 2019:

Benevento-Cosenza (Gara anticipata a venerdì 26 aprile alle ore 21 e che sarà trasmessa in diretta tv in chiaro su Rai Sport; all’andata 0-0)

Cittadella-Ascoli (Gara posticipata a domenica 28 aprile ore 15; all’andata 1-1)

Cremonese-Foggia (Gara posticipata a domenica 28 aprile ore 15; all’andata 1-3 per il Foggia)

Lecce-Brescia (Gara posticipata a domenica 28 aprile ore 21; all’andata 1-2)

Livorno-Palermo (Ore 15; all’andata 1-1)

Pescara-Verona (Ore 15; all’andata 1-3)

Salernitana-Carpi (Ore 15; all’andata 2-3)

Spezia-Perugia (Ore 18; all’andata 1-1)

Venezia-Crotone (Ore 15; all’andata 1-1)

Riposerà: Padova.

