SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Bella musica e non solo. “Prima Persona Plurale” si trasferisce al Geko per un nuovo, imperdibile evento mercoledì 24 aprile. Ospiti del locale saranno i Manitoba, giovane duo fiorentino che nell’ultimo anno ha conquistato la critica di settore e i palchi dei maggiori club italiani con le loro sonorità sperimentali a cavallo tra post rock, indie e new wave.

L’evento avrà inizio alle ore 22.30 (ingresso gratuito) e sarà l’inizio di una collaborazione tra Ppp e il Geko che porterà nei prossimi mesi alcuni dei nomi emergenti più interessanti del panorama musicale italiano, che verranno svelati nel corso della serata.

