GROTTAMMARE – Ad animare il 24 e 25 aprile grottammarese, arriva la nuova proposta di “Grottammare Viva”, l’associazione composta sette mesi fa dai pubblici esercizi del centro cittadino. Dopo le manifestazioni di fine estate e di Natale, “Prima Vera Fest” è l’appuntamento del ritorno alla bella stagione, e infatti si affaccia sul mare: piazza Kursaal e il lungomare centrale faranno da sfondo a due giornate di gastronomia e non solo.

Dalla serata di mercoledì 24 sono aperti gli stand enogastronomici in piazza Kursaal, che proseguiranno a pranzo e cena giovedì 25 proponendo un menu da cui scegliere tra fritti (olive, patate e verdure), tortellone al ragù, il vegetariano cous cous, hot dog anche in versione fritta, o capocollo con patate al forno, per finire con biscottini e crostata. Ovviamente, non mancheranno vini e birre di qualità, selezionate dai gestori dei locali che fanno parte dell’associazione.

Ad allietare la prima serata, le note del cantautore Emanuele Colandrea, a partire dalle 21,30. Mentre giovedì sarà la volta del dj-set curato da Manuel Orsolini.

L’arte accompagnerà la due giorni: presso il MIC (pianterreno del Kursaal) saranno in mostra le fotografie di Paola Mignini e le opere artistiche di Donato Gentili e di Natalino Morganti. Nel frattempo, il writer Jonathan proverà a raccontare le emozioni della giornata disegnandole sui pannelli predisposti nella pinetina che affaccia sulla piazza.

Spazio anche all’artigianato con un mercatino sul vialetto pedonale del vicino lungomare della Repubblica, curato dal consorzio Teor e della Confartigianato.



Patrocinata dall’Assessorato al Commercio, l’iniziativa, come le precedenti, ha lo scopo di raccogliere fondi per una manifestazione da offrire in estate alla città.

