SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento sociale ed economico. Si terrà a San Benedetto del Tronto, il 29 aprile (dalle 14 alle 19.30), presso l’Auditorium del Comune di Viale de Gasperi 124 l’ultimo appuntamento del corso di formazione e aggiornamento “Insegnare l’Europa a scuola”. L’evento è organizzato dal Centro Europe Direct della Regione Marche, dal Centro Europe Direct Marche dell’Università di Urbino Carlo Bo e dall’Ufficio Scolastico Regionale per le Marche. Il corso, rivolto ai docenti di ogni ambito disciplinare degli Istituti scolastici di primo e secondo grado del territorio regionale, è finalizzato all’approfondimento delle principali tappe che hanno portato alla creazione dell’Unione Europea e del suo futuro. Si parlerà dell’attuale assetto giuridico–istituzionale su cui si basa il funzionamento dell’Unione Europea; di legittimazione democratica e delle principali sfide sul futuro dell’Unione europea. Focus saranno riservati alle prossime elezioni per il rinnovo del Parlamento europeo, con una panoramica sui principali Programmi dell’Unione Europea dedicati alle scuole (Azione “Learning Europe at School”, Europa per i cittadini; alternanza scuola-lavoro all’estero – Erasmus+, ecc.). Verranno illustrate anche le opportunità europee riservate ai docenti in materia di mobilità (es. Euroscola, Erasmus+, e-Twinning, EPALE, School Ambassador Programme, ecc.) e presentati i portali di informazione europea dedicati (Angolo degli Insegnanti, Europa=Noi, portale ricerca partner SchoolEducationGateway; ecc.). È possibile partecipare iscrivendosi nella piattaforma Sofia all’indirizzo http://www.istruzione.it/pdgf/. È ammessa la partecipazione al corso anche senza iscriversi alla piattaforma.