CUPRA MARITTIMA – Scontro rocambolesco nella tarda serata del 22 aprile.

A Cupra, in Corso Vittorio Emanuele, un’auto ha urtato prima due mezzi in sosta e si è ribaltata sulla carreggiata. Un incidente autonomo secondo le prime indiscrezioni.

A bordo un ragazzo di 33 anni, residente a San Benedetto. E’ stato soccorso dal personale sanitario del 118 e portato in ospedale per le cure mediche in ambulanza. Sempre secondo le prime indiscrezioni, ferite lievi.

Sul luogo Carabinieri e Polizia per i rilievi, dinamica da chiarire, e la gestione della circolazione. Sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e un carro attrezzi per la rimozione dei mezzi incidentati.

