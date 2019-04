Dal 26 al 28 aprile l’incantevole vedetta panoramica, cara ai grottammaresi e non, si trasformerà in una vetrina dello spettacolo, della gastronomia e del folclore

GROTTAMMARE – Torna il classico appuntamento post pasquale all’Oasi Santa Maria ai Monti di Grottammare.

Dal 26 al 28 aprile l’incantevole vedetta panoramica, cara ai grottammaresi e non, si trasformerà in una vetrina dello spettacolo, della gastronomia e del folclore.

Si parte venerdì sera con il bel canto, proposto in un gran concerto inedito, join venture tra la corale Sisto V ed il coro liturgico S.S. Annunziata di San Benedetto del Tronto, sotto la guida dei direttori Stefania Pulcini e Marco Laudi.

Sabato prevista la cena spettacolo, con protagonisti i paladini della marchigianità comica, ovvero Lando&Dino, duo umoristico tra i più affermati del centro Italia.

Domenica pomeriggio ispirato dal gran varietà, per il tradizionale rush finale: in scena la band grottammarese “ Back to Black”, capitanata dalla voice leader Alice Nonnis.

Il repertorio blues, pop and funk farà da apripista ad un nuovo varietà, proposto come novità artistica, dal titolo “Sorrisi e Canzoni…senza Tv”.

Un format inedito, che oltre alla buona musica, prevede protagonista il gran cabaret capitolino.

Vi sarà la partecipazione del vincitore in carica del festival cabaret amoremio 2018 Claudio Sciara e del famoso comico Alberto Alivernini, direttamente dal Bagaglino.

Gli spettacoli artistici sono organizzati in collaborazione con la Lido degli Aranci ed il patrocinio generale dell’amministrazione comunale grottammarese.

Spazio anche al mondo dell’ infanzia, con le letture animate a cura di Andrea Persiani, ed alla riscoperta degli spazi verdi con la passeggiate tematica “ San Glurià”.

In tutti e tre i giorni gli spazi del convento Santa Maria ai Monti prevedono l’ apertura di angoli per la ristorazione, con tante bontà culinarie racchiuse in un menù special.

Profonda soddisfazione da parte del presidente del comitato, Padre Michele Masaccio: “Come tradizione San Aureliano è un giusto mix di appuntamenti religiosi e laici; apriamo le porte dell’Oasi Santa Maria ai Monti per un weekend all’ insegna del divertimento e della riflessione. Ringrazio sin da ora tutto lo staff organizzatore ed i molteplici sostenitori privati all’ edizione 2019”.

Parole che ribadiscono l’ importanza storica della festa, impressa nel Dna e nella memoria della perla del’ adriatico. Info, 3475406630.

