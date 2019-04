GROTTAMMARE – Novità importante in ambito sociale.

L’Avis Comunale di Grottammare informa che sei donatori di sangue hanno recentemente fondato un’Associazione Polisportiva Dilettantistica Avis Le Grotte affiliata al Centro Sportivo Italiano Comitato Provinciale di Ascoli Piceno. Gli scopi di questa associazione sono molteplici: innanzi tutto diffondere la pratica sportiva sia del ciclismo (classico e Mtb) che dell’atletica leggera (tra cui podismo), dare la possibilità di praticare queste discipline sportive ai cittadini con gruppi organizzati e con la necessaria copertura assicurativa a prezzi contenuti, inoltre promuovere la donazione di sangue e degli emocomponenti.

L’Avis promuove lo sport come veicolo di diffusione di stili di vita sani e corretti a tutela della salute dei cittadini in generale e dei propri donatori in particolare, questi infatti per poter donare devono essere in buona salute e l’attività fisica regolare è uno degli elementi più importanti per mantenersi in buona salute e migliorare la qualità della vita.

Alcuni donatori della Comunale di Grottammare, si sono ritrovati a praticare lo stesso sport regolarmente e hanno così deciso di coinvolgere gli altri donatori creando gruppi organizzati per la pratica sportiva che possano incoraggiare la socializzazione tra persone, che oltre a condividere gli stessi valori condividono anche la stessa passione per lo sport, aprendo questi gruppi a chiunque volesse avvicinarsi alla pratica sportiva e magari anche alla donazione di sangue e di emocomponenti.

Il primo gruppo che è già operativo, è quello degli “Scatenati Team” per le escursioni in Mountain Bike ed esordirà la mattina di domenica 28 aprile p.v. con il primo Raduno di Mtb organizzato con il supporto del Centro Sportivo Italiano, con l’assistenza del Radio Club Piceno e della Misericordia ambulanze, presso l’Oasi S. Maria ai Monti in occasione della Festa di S. Aureliano, andando a riscoprire un vecchio percorso ad anello dove fino a pochi anni fa si correva una gara di crossbike inserita all’interno di un circuito di livello nazionale.

L’intenzione e quella di formare anche un gruppo di ciclismo ed uno di podismo, discipline che a Grottammare non hanno un’associazione di riferimento, pertanto l’Avis Le Grotte si propone nella speranza di diventarlo.

