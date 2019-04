SAN BENEDETTO DEL TRONTO . Confermata anche per il 2019 la Bandiera Blu per San Benedetto. Si tratta di un riconoscimento internazionale, istituito nel 198 che viene assegnato ogni anno in 49 paesi, con Sa Benedetto che se lo aggiudica, ormai in pianta stabile, dagli anni ’90.

La Bandiera Blu, eco-label volontario assegnato alle località turistiche balneari che rispettano criteri relativi alla gestione sostenibile del territorio, ha come obiettivo principale quello di indirizzare la politica di gestione locale di numerose località rivierasche, verso un processo di sostenibilità ambientale.

La nostra città ritirerà il premio il 3 maggio a Roma nell’ambito della cerimonia che sarà organizzata presso la sala convegni del Cnr (consiglio nazionale delle ricerche). A proposito dice Andrea Traini, assessore all’ambiente: “Si tratta di un riconoscimento che ci fa molto felici e che si inserisce in un più ampio programma di sviluppo della tematica ambientale che la città sta portando avanti e che porterà all’ottenimento della certificazione Emas (strumento di cui si possono dotare aziende e enti per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale n.d.r.) oltre a un’altra serie di iniziative fra cui il progetto Clean Sea Life”. (clicca qui).

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.