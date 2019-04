GROTTAMMARE – “La mia vita dentro al D.A.P. Disturbi da Attacchi di Panico” di Elisabetta Guidotti – Racconti e Pensieri. Sarà presentato sabato 27 aprile alle ore 17.30 presso il suggestivo Teatro dell’Arancio a Piazza Peretti, Grottammare alta. Ad organizzare l’evento l’Associazione Insieme Onlus, Ansia-Attacchi di Panico-Agorafobia. Presenta Americo Marconi, medico, umanista e reciterà i brani tratti dal libro Marta Rosati. L’evento ha il patrocinio del Comune di Grottammare con la collaborazione con I Luoghi della Scrittura e il CSV Marche.

Il libro nasce dal percorso di disagio psicologico vissuto dall’autrice e ne scandisce i momenti negativi e positivi. Fino all’uscita da quello che lei stessa definisce il male di vivere. L’Associazione INSIEME Onlus nasce dalla volontà della stessa Elisabetta Guidotti che ne ricopre il titolo di Presidente.

L’ingresso alla serata è libero. Per informazioni: info@insiemedap.it – 366/3623811. www.insiemedap.it

Un parere sull’autrice

“Potrei dire molte cose sulle vicende che hanno portato all’incontro fra me ed Elisabetta e potrei dire ancor di più su ciò che questa donna straordinaria ha fatto per me, ma nulla renderebbe giustizia alla bellezza della sua anima, alla sensibilità delle sue parole e alla forza del suo spirito. Betta, come la chiamo io, è stata per me ciò che nessuno è stato; comprensione nella confusione, presenza nel vuoto, sollievo, affetto, umanità. Oggi, dopo aver dedicato anni ad aiutare chi, come lei, stava attraversando le tempeste del “Male di vivere”, fondando l’associazione Insieme Onlus, ha deciso di mettere la sua esperienza su carta e di condividere con chi soffre, ma anche solo con chi voglia semplicemente capire, il suo messaggio di amore e speranza.” (Valentina)

