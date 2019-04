Decima sconfitta in campionato per i rossoblu che durano solo un tempo, giocando anche bene con un Russotto in gran spolvero. Dopo l’1-1 della prima frazione Volpe e Candido affondano la banda di Magi nella ripresa

RIMINI – Tutto pronto al Romeo Neri per la sfida fra Samb e Rimini. I rossoblu per blindare il posto ai playoff e, in caso di tre punti, agganciare la Fermana all’8° posto mentre i romagnoli per guadagnare punti vitali per risollevarsi dall’attuale ultima posizione in classifica.

Miceli, in dubbio alla vigilia, ce la fa e allora Magi può schierare il 3-5-2. Al posto di Biondi, squalificato, c’è Fissore con D’Ignazio quinto a sinistra mentre in mezzo Signori prende il posto di Gelonese. Davanti Russotto e Stanco.

Rimini (3-5-2): Scotti; Marchetti, Ferrani, Brighi; Bandini, Variola(24′ st Volpe), Palma, Montanari (43′ st Viti), Guiebre; Candido (43′ st Cicarevic),Piccioni(24′ st Lamin Badje). In panchina: Nava, De Angelis, Bonaventura, Cicarevic, Petti, Vole, Viti, Osagie, Palumbo, Kalombo, Lamin. All.: Mario Petrone.

Samb (3-5-2): Sala; Celjak, Miceli, Fissore; Rapisarda, Signori, Rocchi (30′ st Di Massimo), Ilari, D’Ignazio (41′ st Bove); Russotto, Stanco(12′ st Calderini). In panchina: Pegorin, Rinaldi, Di Massimo, Bove, Calderini, De Paoli, Panaioli, Caccetta. All.: Giuseppe Magi

Arbitro: Meleleo di Casarano (D’Elia/Jouness)

Note: Circa 230 tifosi attesi da San Benedetto

Marcatori: 7′ pt Ferrani (R), 34′ pt Ilari (S), 29′ st Volpe (R), 36′ st Candido (rig)

Ammoniti: 16′ st D’Ignazio (S)

Espulsi:

Angoli: 5-8

DIRETTA

Primo tempo

1′ Il Rimini, spesso in campo quest’anno col 4-4-2, si mette a specchio con la Samb schierando la difesa a 3, Bandini e Guiebre fanno gli esterni mentre davanti ci sono Candido e l’ex Piccioni. In panchina anche un altro ex Samb, Luigi Palumbo.

3′ Russotto si ritrova il pallone sui piedi in rimbalzo in area e prova il lob: pallone fuori.

7′ GOL DEL RIMINI. Primo angolo per il Rimini, batti e ribatti in area con Ferrani che la insacca. Sala tocca ma non può nulla.

9′ Gran numero di Russotto sulla sinistra, poi per Signori in area e palla in mezzo con Scotti che salva sulla riga respingendo il piazzato di Rapisarda.

14′ Buon lavoro si Russotto e D’Ignazio a sinistra, corner guadagnato con i rossoblu che portano su le torri. Palal dentro ma la difesa del Rimini allontana.

Le due tifoserie, intanto, come prevedibile si scambiano cori d’amicizia da una curva all’altra.

19′ Altro numero di Russotto a imbeccare Signori, palla ancora in mezzo per Rapisarda, schema assodato in questi primi minuti, e Rimini che si salva con la palla che danza davanti alla linea.

30′ Altro angolo per la Samb, il terzo, in mezzo incorna Fissore ma Scotti si supera con un miracolo! OCCASIONE SAMB!

34′ GOOOL DELLA SAMB! Sponda di Stanco in area per l’inserimento di Ilari che batte col destro Scoti! La Samb l’ha ripresa! Quinto gol stagionale per il numero 20. Giusto premio per l aSamb che stasera sta mettendo in campo davvero un bel gioco.

45′ Finisce il primo tempo dopo 4 di recupero. Samb e RImini sull’1-1 dopo 45′.

Secondo tempo

1′ Intervallo corto, squadre negli spogliatoi per meno di 15′. Nessun cambio alla ripresa del gioco.

5′ Guiebre col sinistro dal limite: para Sala.

7′ Guiebre prova ancora una staffilata da fuori: pallone a lato di poco.

9′ Candido si ritrova un pallone che cade al limite: va col destro al volo, fuori di poco. Cresce il Rimini adesso.

12′ Primo cambio per Magi: ecco la staffetta Stanco Calderini.

16′ Primo giallo della gara per D’Ignazio.

24′ Entrano Lamin Badje e Volpe nel Rimini, lasciano il campo Variola a Piccioni.

29′ GOL RIMINI: 2-1. Punizione per il Rimini, palla che finisce in area e ancora Samb beffata: segna Volpe di testa.

30′ Nella Samb entra Di Massimo per Rocchi.

35′ Miceli atterra Montanari in area, rigore.

36′ Candido sul pallone e gol! Rimini sul 3-1. GOL DEL RIMINI

41′ D’ignazio si ferma, entra Bove al suo posto.

43′ Dentro Cicarevic e Viti nei padroni di casa e fuori Montanari e Candido.

45′ Concessi 4 minuti di recupero.

45′ + 4 Finsce 3-1 a Rimini. Samb sconfitta per la decima volta in campionato.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.