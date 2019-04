Lunedì 22 aprile, a partire dalle 12 lo stabilimento sambenedettese vi aspetta per un Brunch in musica. Ad accompagnare il buon cibo, la musica dei Lato B, che porteranno al Monello la poesia dei testi più famosi di Battisti e Mogol

Che fate lunedì di Pasquetta?

A partire dalle 12, il Monello propone un Brunch con tante specialità salate, accompagnate da un bel buffet di dolci.

L’evento sarà arricchito dalla presenta della Band Lato B, composta da Gianluca De Rubertis (Il Genio, Ufovalvola), Dario Ciffo (Afterhours, Lombroso) e Ufo Lino Ufo Lino (The Winstons, Ufovalvola).

Protagoniste della giornata canzoni indimenticabili come “Ancora tu”, “Con il nastro rosa”, “Il tempo di morire”, “Mi ritorni in mente”, “Il mio canto libero”, “Sì viaggiare” e tantissimi altri classici di Battisti-Mogol anni 70.



Per info e prenotazioni 0735 658506- 328 8999243 (Marco)

In caso di maltempo l’evento potrebbe subire delle variazioni, per informazioni aggiornate seguite la pagina Facebook https://www.facebook.com/Chalet-Il-Monello

Il Monello è sul lungomare di San Benedetto del Tronto, in Viale Rinascimento 87.

