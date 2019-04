PORTO SAN GIORGIO – In giro per Porto San Giorgio ma non poteva.

Per questo, nei giorni scorsi, i carabinieri locali hanno fermato un cittadino albanese residente del luogo che era colpito dai domiciliari.

Dopo due ore è stato rintracciato e fermato per evasione e ricondotto a casa.

