SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La Samb torna al centro della discussione politica. Dopo l’ultimo consiglio comunale in cui, fra qualche polemica, è passata la risoluzione con cui il comune si accollerà gli oltre 300 mila euro imposti dalla Lega di C per montare 8 mila seggiolini al Riviera, i rapporti fra Comune e rossoblu con la gestione dello stadio sullo sfondo saranno sviscerati oggi dalla commissione permanente dei capigruppo in consiglio.

Il meeting è previsto per le ore 18 di stasera in viale De Gasperi dove si parlerà della convenzione fra Comune e Samb in vista del bando che l’ente dovrebbe emettere per la gestione del Riviera. Ricorderete, infatti, della questione, sollevata in aula da Bruno Gabrielli che chiedeva lumi all’amministrazione sulla terza proroga consecutiva accordata, per la gestione del Riviera, al club di Fedeli.

