In programma il 19 aprile dalle ore 21, al centro storico. Manifestazione molto apprezzata dalla cittadinanza e non solo

MONTEPRANDONE – Venerdì Santo, è il momento di un appuntamento molto sentito nel nostro territorio.

Parliamo della processione del Cristo Morto di Monteprandone, in programma il 19 aprile dalle ore 21. Una manifestazione che ha ormai ben 160 anni e molto apprezzata dalla cittadinanza locale e non solo. Punto di ritrovo la parrocchia di San Niccolò di Bari al centro storico.

Questo è il percorso: via Corso, piazza dell’Aquila, via borgo da Mare, poi nuovamente verso borgo da Monte, fino alle case popolari, via Leopardi, parco della Rimembranza, via Allegretti, via Corso, piazza dell’Aquila, via Roma fino alla Chiesa Parrocchiale.

Presente un servizio di bus-navetta gratuito a disposizione dei fedeli con partenza alle 20.30 da Centobuchi, zona Eurospin e altro mezzo alle 20.40 dal convento Santa Maria delle Grazie fino al Borgo.

