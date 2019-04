MONTEPRANDONE – Appuntamento musicale il 27 aprile.

Suoni caldi, accattivanti, l’atmosfera è quella giusta, gli autori musicali sono i grandi classici del tango, i più’ amati, ascoltati, ballati e soprattutto molto eseguiti.

Le atmosfere sono una invogliante porta di ingresso, per poi sorprendere chi ascolta con rarefatte immagini a cavallo tra le armonie raffinate, ammantate di una malinconia che spinge all’ascolto tutto d’un fiato.

Esecuzioni che conducono necessariamente mani e fianchi verso una danza sensuale gestita da due ballerini di spessore Sara Paoli e Anibal Castro e verso un intenso ascolto, col fiato sospeso, oscillando tra le morbide curve di un tempo di milonga e il passo incalzante di tango.

Il risultato, descritto efficacemente proprio dalla “mente” del progetto, il Maestro Roberto Pomili, “rispecchia fedelmente e fonde insieme i tratti della melodia tanguera.

Roberto Pomili, compositore e direttore d’orchestra a tutto tondo, che col suo affascinante modo di esibirsi ha spaziato in tutti i possibili repertori e formazioni, vero “musicista del mondo” per poi fermarsi a raccogliere il meglio della sua esperienza come strumentista virtuoso, ma anche di compositore e arrangiatore, e direttore in questo progetto. Per esprimersi al meglio, si è fatto affiancare da due musicisti di spessore, il bravo pianista e compositore Enrico Angelozzi e il grande bandoneonista Simone Marini.

L’afflato è perfetto: grazie ai sapienti arrangiamenti il TRIO giunge a una musica di notevole libertà espressiva e di grande fascino, nella quale gli echi del passato si fondono con le istanze del linguaggio musicale più moderno”. Dopo il concerto presoo un altro spazio del Pacetti seguirà’ la “MILONGA” (serata danzante) e gli organizzatori offriranno agli ospiti un ricco buffet, musicalizzera’ la MILONGA il M. Anibal Castro.

Orario d’inizio ore 21.15.

Posto unico non numerato, 20 euro.

Info e prevendite 334 – 7521407.

PREVENDITE

Grottammare

Cafè del Mar 0735. 633415

Caffe’ Carducci 0735. 593417

Tabaccheria Marchionni 0735. 581318

San Benedetto del Tronto

Caffe’ Sambit 0735. 363073

Tabaccheria Floppy 0735. 585115

Caffè Forian 0735. 584096

Caffè Sciarra 0735. 587312

Vendita on – line Presso

https://www.diyticket.it/events/Musica/2438/concertango-biglietti

