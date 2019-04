FERMO – Si era messo al volante nonostante qualche bicchiere di alcool, di troppo, bevuto precedentemente.

Per questo, a Fermo, un uomo è stato denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica dai carabinieri della Compagnia locale.

Patente ritirata, ovviamente, e auto sequestrata poiché senza copertura assicurativa. Una serata da dimenticare, quella del 17 aprile, per il conducente.

