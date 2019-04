Di recente la dottoressa Mazza ha sostituito in capo agli uffici di Ancona Carlo Birrozzi. L’incontro importante per capire gli orientamenti della Soprintendenza su alcuni punti del nuovo regolamento

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Ultima notizia in tema di dehors. La data dell’incontro tra il sindaco Piunti e la nuova Soprintendente Marta Mazza, recentemente subentrata a Carlo Birrozzi, è certa col sindaco che la vedrà il prossimo 8 maggio alle ore 11 ad Ancona.

L’ultima commissione sull’occupazione del suolo pubblico si era aperta proprio con la volontà del primo cittadino di richiedere il prima possibile un incontro con la Soprintendenza (articolo QUI). La stessa volontà, poi, è stata manifestata a un incontro ristretto che l’amministrazione ha avuto ieri con i due esponenti di Confesercenti Sandro Assenti (il presidente provinciale) e Alessandro Marini (delegato Fiepet).

L’esito dell’incontro sarà significativo per conoscere gli orientamenti dell’ufficio anconetano per quanto riguarda i contenuti del nuovo regolamento per l’occupazione del suolo pubblico che il Comune deve varare. Su alcuni punti, particolarmente sentiti dalla politica e dalla categoria, non si è infatti ancora arrivati a una quadratura definitiva del cerchio.

