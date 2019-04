Crescono le richieste di case in affitto per la prossima stagione estiva. I dati emergono dalle prime indagini di mercato sulle prenotazioni di hotel, B&b e case per le vacanze 2019

Una delle leve del boom di richieste di fitto va ricercata nelle conseguenze della crisi e la precarizzazione del mercato del lavoro che negli ultimi anni ha reso quasi impossibile l’acquisto di una casa o un soggiorno in hotel. Dall’altro l’offerta delle case è cresciuta sia per il guadagno potenziale ma anche per ammortizzare le imposte sugli immobili ed altri balzelli.

Il punto di incontro tra domanda e offerta è stata la rete che come una vetrina aperta sul mondo ha spinto questo mercato verso l’alto e di certo, quello degli affitti brevi è uno dei trend più forti del momento sul mercato immobiliare. Uno dei lati positivi di questo mercato in forte crescita è la competitività che si è generata e che rende sicuramente i prezzi più competitivi rispetto a qualche anno fa.

Se si è in possesso di una casa al mare e la si vuole dare in affitto è doveroso farsi un’idea di come fare e che cosa fare. Confrontando vari siti, fasce di prezzo e comfort, tanto per capire come arredare la propria casa al meglio con tutte le comodità possibili per renderla più appetibile, si capisce che bisogna cercare di sfruttare lo spazio al meglio per rendere il nostro appartamento al mare versatile e inserire mobili nuovi, anche se economici, per far sembrare l’ambiente moderno e chic.

Sembra un compito arduo, ma non bisogna disperare in rete si trovano un sacco di idee su come ottimizzare lo spazio e sistemare l’arredamento al meglio e fare in modo che l’ambiente sembri più grande di quello che è realmente. Fatto? Bene, ora ti starai chiedendo però dove sistemare gli altri lettini per aumentare i posti letto a disposizione degli ospiti ma la casa è piccola e c’è una sola stanza da letto. Niente paura. Puoi tranquillamente scegliere una poltrona con letto singolo che soddisfa sia il tuo bisogno di un design elegante e moderno sia che all’occorrenza diventi un letto singolo.

Possiamo a questo punto optare per dare un’occhiata su Buonoedeconomico.it che ci dà la possibilità di confrontare prezzi e recensioni e darci il risultato della migliore poltrona letto adatta per noi. Le poltrone letto sono di diversi tipi per garantire una certa compatibilità con il nostro arredo e offrono un confort pari a quello di un letto tradizionale. Il modello Artdeco ad esempio è ideale per un ambiente moderno e sobrio, ha stile ed è decisamente robusto e ben rifinito per avere un costo ben al di sotto dei 200 euro.

La poltrona letto Intex invece è una soluzione un po’ più spartana ma molto economica e per chi non vuole spende più di 30 euro va più che bene mentre il modello Westminster ha uno stile più classico ma assicura qualità dei materiali e facilità di utilizzo con un sistema molto semplice da utilizza e con un prezzo decisamente contenuto. Scelta la poltrona letto perfetta per il nostro salotto ci ritroveremo con il nostro salotto arredato nel migliore dei modi e secondo i nostri gusti, ma allo stesso tempo avremo una splendida stanza tripla che potrà essere allestita all’occorrenza.

Affittare la casa a questo punto è molto semplice, basta cercare in rete il sito giusto, inserire il proprio annuncio e caricare le foto più belle della nostra stanza da letto o del nostro soggiorno/stanza tripla con una splendida vista mare ed il gioco è fatto.

