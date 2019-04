SAN BENEDETTO DEL TRONTO – CinemalCentro a San Benedetto, ecco i film al Concordia durante le festività pasquali.

Scopri quali sono e quando saranno proiettati.

CYRANO MON AMOUR di Alexis Michalik (FR, 2018 , 109’)

Edmond Rostand, autore senza successo e senza un soldo, sogna di passare dall’ombra alla luce. Sostenuto da Rosemonde, la sua consorte, e da Sarah Bernhardt, l’attrice più celebre della Belle Époque, deve comporre in tre settimane una commedia…

orari

giovedì 18 aprile ore 21,15

venerdì 19 aprile ore 21,15

sabato 20 aprile ore 19,30-21,30

domenica 21 aprile ore 18,30-21

lunedì 22 aprile ore 19-21,15

DUMBO di Tim Burton – ingresso 5 euro

La storia dell’elefantino Dumbo, preso in giro per le sue grandi orecchie, che troverà il modo per riscattarsi e trovare la sua felicità.

Domenica 21 aprile ore 16,30

MA CHE CI DICE IL CERVELLO di Riccardo Milani (ITA 110’-2019)

Una commedia sociale per raccontare un Paese che ha bisogno di risvegliarsi dal torpore. Proprio come farà la sua protagonista, Paola Cortellesi, donna abituata alle angherie del quotidiano…

Mercoledì 24 aprile ore 21,15

Giovedì 25 aprile ore 18,30-21

Venerdì 26 aprile ore 21,15

Sabato 27 aprile ore 19,30-21,30

Domenica 28 aprile 17-19-21,15

