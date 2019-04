SAN BENEDETTO DEL TRONTO – La De Mitri Volley Angels Project nel campionato di serie B2 femminile espugna con il risultato di 3-1 (15-25; 25-18; 25/22; 25/18) il campo della Brio Lingerie Cerignola, condanna le pugliesi alla retrocessione aritmetica e conquista tre punti di oro zecchino nella corsa verso la salvezza. Coach Napoletano schiera all’inizio Benazzi e Pierantoni, Levantesi e Tiberi, Pepa e Salvucci con Conforti e Quaglietti nel ruolo di libero, ma all’inizio nulla gira per il verso giusto e le fucsia di casa, grazie anche a una partenza lampo che le porta in breve sul 10-2 in proprio favore, vincono agevolmente il primo parziale.

Il break tra un set e l’altro porta consiglio e l’allenatore rossoblù apporta una variazione che si rivelerà decisiva ai fini del risultato, ruotando la propria formazione che così si trova a sfruttare situazioni d’attacco più favorevoli. Il secondo gioco va appannaggio della De Mitri e si torna in parità. Più combattuto il terzo set con Cerignola che prova a trovare le giuste contromisure, ma Benazzi e compagne hanno il guizzo giusto per respingere l’offensiva locale e vincere anche il terzo set.

Serve però la vittoria con punteggio pieno e nel quarto parziale la De Mitri parte forte, piazzando un break che permetterà alla squadra di coach Napoletano di poter controllare la situazione e allungare nel finale. Cerignola retrocede in serie C, ma per la signorilità con la quale le pugliesi hanno accolto Pierantoni e compagne meriterebbero ampiamente la salvezza, forti anche del sontuoso impianto sportivo nel quale si è disputata la gara, davanti a un pubblico folto e ricco di incitamenti per le fucsia. Ora la De Mitri è padrona del proprio destino, visto che (grazie alle contemporanee sconfitte di Recanati e Monte San Giusto) torna fuori dalla zona rossa. E dopo la sosta di Pasqua proprio Recanati (in casa) e Monte San Giusto (fuori) saranno le avversarie delle rossoblù del diesse Fulvio Taffoni nelle ultime due partite del campionato.

