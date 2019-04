SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Arrivato in estate dall’Atletico dopo essere cresciuto con le giovanili della Roma, si sta rivelando uno dei migliori giovani del campionato e sicuramente l’under che ha fatto meglio con la maglia della Samb. Parliamo di Ludovico Rocchi, classe ’97 che quest’anno ha già raccolto 25 presenze e che sia con Roselli che con il Magi 2.0 sta trovando ampio spazio, alla sua prima stagione fra i professionisti.

“Ci siamo impegnati per ottenere questo piazzamento e ci impegneremo ancora di più da qui alla fine. Dopo Trieste abbiamo subito una batosta mentale ma siamo stati bravi a ricompattarci: contro l’Albinoleffe finalmente sono arrivati sia il risultato che la prestazione” dice il giovane romano parlando della posizione attuale della Samb, al 10° posto e nei playoff. Sull’immediato futuro, poi, la sfida di Rimini di sabato, è chiaro: “Sarà un’altra battaglia, come tutte da qui alla fine della stagione. Poi vedremo ai playoff, ci piacerebbe arrivare più avanti possibile”. Qualche avversario da evitare per l’offseason? “Il campo direbbe il Ravenna, che ci ha fatto soffrire, ma tutte sono difficili”.

Sulla sua prima stagione fra i professionisti invece ha da dire: “Questo è quello che volevo, giocare fra i professionisti è sempre stato un mio sogno”. Come mai solo tu hai avuto fortuna fra i giovani della Samb? “Non so, forse fortuna, forse un po’ di bravura. Una qualità ce mi riconosco, comunque, è quella di restare tranquillo anche nelle difficoltà. In realtà io ho sempre pensato ad allenarmi e a giocare pensando anche a divertirmi credendo che poi, il resto, sarebbe venuto da sé”.

Sui complimenti che sta ricevendo, poi, non si nasconde (“qualcosa leggo e mi fa piacere”) e non nasconde di essersi trovato bene sia con Magi che con Roselli, il mister che l’ha lanciato. “Con mister Magi mi sono trovato sempre bene, anche quando non giocavo”. Infine, mentre fissa i calciatori che più gli piacciono nel panorama dei centrocampisti (“guardo con piacere Barella e Verratti”) Rocchi dice con chiarezza che gli piacerebbe continuare l’avventura in Riviera: “Ho un contratto fino al 2020 ma è certo che mi piacerebbe restare, ho scoperto una piazza che ti aiuta a crescere. Qui sono esigenti ma ti spingono anche a dare di più”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.