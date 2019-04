GROTTAMMARE – Annunci di lavoro e concorsi diffusi dall’Informagiovani in Rete di Grottammare e Cupra Marittima.

Tecnico informatico La risorsa sarà inserita nell’organico aziendale con il compito di occuparsi di assistenza cliente e progettazione e realizzazione di infrastrutture di rete e sistemistiche.

Le mansione che sarà chiamato a svolgere sono:

– Assistenza clienti in modo autonomo.

– Installazione e configurazione apparati di rete (switch, router, firewall).

– Installazione e configurazione wireless.

– Installazione e configurazione client e server Windows.

– Installazione e configurazione VMWare e Hyper-v per la virtualizzazione

– Esperienza lavorativa nel ruolo.

Ingegnere elettronico/Informatico Per azienda della Provincia di Ascoli Piceno ricerchiamo:

1) sviluppatore frontend;

2) sviluppatore firmware e software embedded;

3) sviluppatore app per iOS e Android

Richiesta conoscenza sistemi di sviluppo.

CENTRO PER L’IMPIEGO DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO – UFFICIO INCROCIO DOMANDA OFFERTA

RIF. Cristiana BAMONTI- Gianmarco EGIDI- Elisa MARUCCI

Via Mare 218 Porto d’Ascoli – San Benedetto del Tronto (AP)

TEL 07357667 227/218/250

EMAIL centroimpiegosanbenedetto.ido@regione.marche.it

COMMERCIO, Cuoco/a Per pizzeria ristorante

Requisiti: età dai 24 ai 29 anni, esperienza con secondi piatti e cottura alla griglia. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) biofoodsbt@gmail.com; 3298551322

COMMERCIO, Responsabile di sala e bar

Per bar ristorante. Requisiti: diploma di maturità, esperienza nella gestione del bar e sala (caffetteria, drink, ordini clienti, cassa, pulizia). Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) fabioseghetti@gmail.com; Fatto a Mano

COMMERCIO, Cuoco/a

Per osteria. Requisiti: esperienza in cucina di pesce e carne, autonomia nel lavoro. Luogo San Benedetto del Tronto (AP) filgali6@gmail.com; 3669882241

COMMERCIO, Personale per hotel

Per stagione estiva. Cameriere/a di sala , aiuto cuoco/a, bagnino di terra. Requisiti: anche senza esperienza, intraprendenza, predisposte al lavoro di gruppo. Luogo: Grottammare (AP); hotellaperlapreziosa@gmail.com

COMMERCIO, Cameriere/a di sala

Per i fine settimana fino a maggio e poi per la info@relaisconcorde.it 0735/581354 stagione estiva. Impegno per il servizio colazioni e pranzo oppure solo cena. Requisiti: intraprendenza, senso di responsabilità, propensione al contatto con i clienti. Luogo: Grottammare (AP)

COMMERCIO, Barista

Requisiti: età da 27 ai 40 anni, esperienza nella mansione. Luogo: Ascoli Picen; sirius131328@gmail.com Nuovo Gusto

COMMERCIO, Cameriere/a di sala, bagnino di terra

Per stabilimento balneare. Stagione estiva. Requisito: esperienza nelle mansioni. Luogo Martinsicuro (TE) ristorantekira@gmail.com; 0861/713268 Ristorante Kirà

ARTIGIANATO, Sarta/o

Per lavoro a tempo pieno. Requisiti: esperienza nella riparazione di abiti da sposa e da cerimonia, patente di guida B. Luogo: Sant’Omero (TE); amministrazione@alessandrocouture.it; Haute S.r.l.

COMMERCIO, Commessa/o

Requisiti: esperienza nel reparto frutta. Luogo: Teramo 3290721274; Di Gaspare Carlo e C. s.a.s.

AGRICOLTURA, Addetto/a alla manutenzione del verde

Requisiti: esperienza nella mansione e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. Luogo: Ascoli Piceno ascoli@inoperaspa.it 0736/252755; In Opera spa di Ascoli Piceno

SERVIZI, Il Reddito di inclusione (REI) Il Reddito di inclusione (REI) è una misura di contrasto alla povertà dal carattere universale, condizionata alla valutazione della condizione economica. I cittadini potranno richiederlo dal 1° dicembre 2017 presso il Comune di residenza. Il REI si compone di due parti: 1. un beneficio economico, erogato mensilmente attraverso una carta di pagamento elettronica (Carta REI); 2. un progetto personalizzato di attivazione e di inclusione sociale e lavorativa volto al superamento della condizione di povertà, predisposto sotto la regia dei servizi sociali del Comune. Dal 1° gennaio 2018, il REI sostituirà il SIA http://www.lavoro.gov.itMinistero del lavoro e delle politiche sociali (Sostegno per l’inclusione attiva) e l’ASDI (Assegno di disoccupazione). Per maggiori informazioni rivolgersi al comune di residenza. Luogo Italia

SERVIZI, Sconto su luce e gas Il bonus luce e gas è uno sconto sulla bolletta, introdotto dal Governo e reso operativo dall’Autorità per l’energia elettrica ed il gas con la collaborazione dei Comuni, per assicurare un risparmio sulla spesa per l’energia alle famiglie in condizione di disagio economico e fisico e alle famiglie numerose. Per maggiori informazioni al sito internet. Luogo: Italia http://www.autorita.energia.it/it/index.htm Autorità per l’energia elettrica e gas

ADDETTO ALLA MANUTENZIONE DEL VERDE

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro – Ricerca per azienda cliente un addetto alla manutenzione del verde. Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità a trasferte sul territorio nazionale. ORARIO DI LAVORO: da lunedì al venerdì, full time; ZONA DI LAVORO: Ascoli Piceno (AP); COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it; Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero 0736-252755; Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.inoperaspa.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Aut Min. Def. 39/429 del 13/12/2016; www.inoperaspa.it

DOCENTE LINGUA INGLESE

In Opera Spa – Agenzia per il lavoro – Ricerca per azienda cliente un insegnante d’inglese. Il candidato ideale ha una perfetta conoscenza della lingua (preferibile madrelingua), ha maturato esperienza nel ruolo e dà disponibilità immediata al lavoro. SI OFFRE: un contratto part-time a tempo determinato; ZONA DI LAVORO: Ascoli Piceno (AP); COME CANDIDARSI: inviare un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it; Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi al numero 0736-252755; Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.inoperaspa.itl’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Aut Min. Def. 39/429 del 13/12/2016; www.inoperaspa.it

BARISTA

In Opera Spa – Agenzia per il Lavoro, filiale di Ascoli Piceno – Ricerca per struttura turistica un barista.

La risorsa si occuperà della gestione del reparto caffetteria, preparazione cocktail ed aperitivi e gestione della cassa. È richiesta disponibilità al lavoro per brevi periodi nel mese di aprile e maggio e disponibilità full time da giugno a settembre. Richiesta esperienza nella mansione e disponibilità al lavoro su turni e nei giorni festivi. Zona di lavoro: Cupra Marittima (AP); È possibile candidarsi all’offerta inviando un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it; Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.inoperaspa.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Aut Min. Def. 39/429 del 13/12/2016 www.inoperaspa.it

AIUTO CUOCO

In Opera Spa – Agenzia per il Lavoro, filiale di Ascoli Piceno – Ricerca per struttura turistica un aiuto cuoco.

È richiesta disponibilità al lavoro per brevi periodi nel mese di aprile e maggio e disponibilità full time da giugno a settembre. Richiesta esperienza nella mansione, disponibilità al lavoro su turni spezzati (pranzo e cena) e nei giorni festivi. Zona di lavoro: Cupra Marittima (AP); È possibile candidarsi all’offerta inviando un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it; Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.inoperaspa.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Aut Min. Def. 39/429 del 13/12/2016 www.inoperaspa.it;

NECROFORO

In Opera Spa – Agenzia per il Lavoro, filiale di Ascoli Piceno – Ricerca per azienda cliente un necroforo. Richiesta disponibilità immediata al lavoro. Zona di lavoro: provincia di Macerata (MC); È possibile candidarsi all’offerta inviando un cv aggiornato all’indirizzo mail: ascoli@inoperaspa.it . Le ricerche sono rivolte a candidati dell’uno e dell’altro sesso ai sensi della L. 903/77 e L. 125/91. I candidati sono invitati a leggere sul nostro sito www.inoperaspa.it l’informativa sulla privacy (D. Lgl. 196/2003). In Opera S.p.A. – Agenzia per il Lavoro – Aut Min. Def. 39/429 del 13/12/2016 www.inoperaspa.it

CORSI

Servizi, Laboratorio Vendita su Internet

Il presente laboratorio si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti gli strumenti per l’avvio di vendita online di oggetti di vario genere, in particolare riferimento: libri, dischi, dvd, cd. Il progetto prevede una parte teorica in aula con postazioni multimediali della durata complessiva di 30 ore. Il laboratorio è rivolto ad un numero massimo di 8 persone. Requisiti: maggiorenni, buona conoscenza del computer e della lingua italiana. Inizio previsto per il 7 maggio 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato fac-simile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre 24 aprile 2019. Scarica qui il modulo per accedere al laboratorio Luogo: San Benedetto del Tronto (AP) ama.lavoro@ama.coop; 0735/592530 Ama Aquilone Coop. Soc.

Servizi, Laboratorio Baby Sitter

Il presente laboratorio si pone l’obiettivo di fornire ai partecipanti le nozioni di base e gli strumenti pratici, per svolgere la professione di Baby Sitter. Il laboratorio è rivolto ad un numero massimo di 10 persone. Il laboratorio della durata di 60 ore (36 di teoria e 24 di stage). Requisiti: maggiorenni, buona conoscenza della lingua italiana. Inizio previsto per il 7 maggio 2019. Le domande di partecipazione, redatte secondo l’allegato fac-simile (disponibile presso la sede dell’Agenzia di Formazione e su Internet), dovranno pervenire (consegnati a mano, spedizione ordinaria, invio posta elettronica) entro e non oltre 24 aprile 2019. ama.lavoro@ama.coop; 0735/592530 Ama Aquilone Coop. Soc. Scarica qui il modulo per accedere al laboratorio Luogo: Pagliare del Tronto (AP)

Artigianato, Corso di formazione professionale Confezionista

Finalità del corso è quella di erogare una formazione finalizzata a facilitare l’inserimento/reinserimento lavorativo di donne/uomini che vogliano cimentarsi nella antica tradizione del cucito sartoriale. Il corso è rivolto n. 15 partecipanti di cui n. 8 posti riservati alle donne con i seguenti requisiti: età superiore a 18 anni, possesso dello stato di disoccupazione/inoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, residenza o domicilio nella regione Marche, assolvimento dell’obbligo scolastico. Sono altresì ammessi alla frequenza n. 3 uditori. Il corso dura 400 ore (120h di stage, 272h d’aula, 8h esame finale). La partecipazione al corso è completamente gratuita. Attestato di Qualifica Professionale di I livello, agli allievi che avranno frequentato il 75 % delle ore ed avranno superato l’esame finale. Per informazioni ed il bando al sito internet e alla sede di Julia Service. Termine di presentazione domande: 29 aprile 2019. Luogo: Ascoli Piceno info@juliaservice.com; 0736/096621 Julia Service S.r.l.

Servizi, Garanzia Over 30 Abruzzo

La Regione Abruzzo ha emanato un bando a sostegno degli over 30, residenti in Abruzzo, che versano in stato di disoccupazione, finalizzato all’inserimento/reinserimento lavorativo. Il bando prevede l’erogazione di finanziamenti alle imprese che assumono i lavoratori suddetti a tempo indeterminato. Per partecipare vi sono tre diverse modalità dedicate a candidati ed aziende. I candidati in cerca di lavoro devono seguire le istruzioni presenti sulla piattaforma telematicahttp://borsalavoro.regione.abruzzo.it. E’ possibile aderire dal 25 novembre 2016. I datori di lavoro presentano la domanda di procedura diretta per l’assunzione devono inviare la propria candidatura esclusivamente attraverso la piattaforma telematica http://borsalavoro.regione.abruzzo.it a partire dal 5 dicembre 2016. Le stesse modalità di presentazione della domanda sono previste per i datori di lavoro che decidono di aderire al progetto in modalità indiretta, affidandosi cioè ai Centri per l’Impiego o alle Agenzie Agenzie per il lavoro accreditate presso la Regione Abruzzo. Non vi è data di scadenza per il bando, i fondi sono erogati a sportello fino ad esaurimento delle risorse. Informazioni al sito internet. Luogo Abruzzohttp://www.abruzzolavoro.eu/ gg.assistenza@regione.abruzzo.it Ufficio Programmazione Politiche del Lavoro della Regione Abruzzo