SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Un decennio o quasi di battaglia e di opposizione contro il progetto di stoccaggio gas in zona Agraria: così questa sera, lunedì 15 aprile, è stato proiettato il documentario “La piovra sotto la città“, realizzato da Nadia Mazzarella, Lorenzo Olivieri e Matteo Troli in merito a quanto accaduto contro l’iniziativa di Gas Plus in zona Agraria.

La serata è stata organizzata dall’associazione “Ambiente e Salute nel Piceno”.

