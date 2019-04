GROTTAMMARE – Videosorveglianza urbana, cosa dicono le Linee guida approvate l’estate scorsa e come conciliare i sistemi di controllo con la normativa sulla Privacy sono i contenuti dell’iniziativa annunciata nei giorni scorsi per domani, martedì 16 aprile, nella Sala Kursaal, a partire dalle ore 9.

Il programma prevede una serie di interventi di specialisti in materia di sicurezza cittadina, a partire dalle ore 10, dopo i saluti delle Autorità. Stefano Manzelli (consulente enti locali e forze dell’ordine e titolare del progetto sicurezzaurbanaintegrata.it) parlerà dell’evoluzione della videosorveglianza fino alle recenti disposizioni di legge, con esempi di casi operativi risolti; Marco Soffientini (avvocato, esperto di Privacy e diritto delle nuove tecnologie) approfondirà il tema della tutela dei dati personali alla luce della normativa europea e l’utilizzo delle immagini in ambito giudiziale; Luca Leccisotti (comandante di polizia locale, esperto in appalti e gare) tratterà l’argomento dal punto di vista degli enti locali per quanto riguarda le procedure amministrative.

Al termine degli interventi, intorno alle ore 13, gli esperti saranno a disposizione per rispondere ad eventuali domande del pubblico. La partecipazione è libera.

L’iniziativa è organizzata dalla Ethos Academy, con la collaborazione del Comando della Polizia locale e il patrocinio della Città di Grottammare. L’evento è riconosciuto come attività formativa valida per l’attribuzione di n. 4 crediti per “Privacy officer e consulente della Privacy” e per il mantenimento della Certificazione CEI-TUV Italia.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.