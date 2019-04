SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo aver qualificato lo scorso 8 marzo, per il quarto anno consecutivo, la propria prima squadra per la finale nazionale della Coppa Noether, in programma dal 3 al 5 maggio a Cesenatico, i ragazzi del Club Matematico del Liceo Scientifico Rosetti di San Benedetto del Tronto continuano ad allenarsi e a vincere.

L’ultimo successo è arrivato sabato 6 aprile presso la Sala Polifunzionale dell’Università Politecnica delle Marche di Ancona, Facoltà di Ingegneria, dove si è svolta la gara di matematica a squadre “VI Sfida MateMARCHEmatica”, a cui hanno partecipato 33 squadre di cui tre provenienti dal Liceo Rosetti. Al termine dell’intensa giornata la prima squadra del liceo sambenedettese, formata da Di Paolo Giacomo, Autiero Flavia, Grisostomi Sara, Palamara Francesco, Nardinocchi Francesco Maria, Censori Federico e Abbadini Manuel, ha conquistato un ottimo terzo posto.

La gara predisposta dai Matementor professori Attilio Rossi, Sabina Ascenzi, Alberto Branciari, Orsola Caporaso, Paola Palestini, Emanuele Zoccari è risultata impegnativa e ha visto comunque la prima squadra sempre nelle posizioni di testa per poi concludere con la terza posizione; la seconda squadra (Vagnoni Nicolas, De Angelis Leonardo, Sbaffoni Stefano, Merlini Stefano, Olivieri Matteo, Gattoni Valerio, Biagini Sonia, Di Pietro Ludovica) è risultata prima fra le squadre del biennio e la terza squadra (Straccialini Samuele, Bruno Andrea, Ciribeni Daniele, Lanciotti Stefano, Spinelli Adam, Loris Matteo, Laverlot Mivida) ha risolto brillantemente il quesito jolly conquistando con una sola risposta ben 116 punti per poi concludere in una più che soddisfacente dodicesima posizione.

Gli studenti sono stati premiati dalla dirigente Carla Sagretti che ha esteso i suoi complimenti, oltre che ai ragazzi ed ai docenti preparatori, i professori Paola Palestini ed Ernano Ventilii, anche alla dirigente del Liceo Rosetti, Stefania Marini, per l’attenzione ed il supporto alle attività di valorizzazione delle eccellenze.

Continua dunque a dare i suoi frutti la costante attività di preparazione del Club Matematico: lezioni, allenamenti e gare on line e in presenza coinvolgono l’intero gruppo ogni lunedì dalle 13:45 alle 15:45 sotto la guida dei docenti Ventilii e Palestini, responsabili delle attività di potenziamento di Matematica Olimpica del Liceo; le attività sono svolte in collegamento sia col Gruppo Matementor delle Marche, di cui fa parte la professoressa Palestini, sia con i responsabili nazionali quali il professor Sandro Campigotto, responsabile del sito phiquadro.it che fornisce la piattaforma per le gare online, ed il professor Emanuele Callegari dell’Università di Roma 2, membro della Commissione UMI per le Olimpiadi della Matematica, che coordina una piattaforma di allenamenti on line e in sede che vede attori primari l’Ateneo di Roma Tor Vergata e il Liceo Landi di Velletri; l’attività coinvolge le scuole del territorio ed è anche “global” perché qualunque scuola (o distretto) può sincronizzarsi allo stage seguendo le lezioni e partecipando on line alle gare a squadre a tema.

Il buon livello raggiunto dalle squadre del Liceo Rosetti dimostra e premia la qualità e la continuità del lavoro di preparazione svolto negli anni dal Club Matematico che ha il suo punto di forza nella attiva collaborazione fra studenti “senior”, esperti del corso di livello avanzato, e nuovi studenti del corso base.

