MONTEPRANDONE – Un nuovo servizio per una citta più ecologica. Presso la delegazione comunale di Centobuchi è attivo l‘ecosportello di PicenAmbiente spa. Ci si può rivolgere agli addetti di PicenAmbiente per chiedere informazioni, ritirare i mastelli per la raccolta differenziata 2.0 e i sacchetti per la raccolta dell’umido oppure per fare segnalazioni.

Il nuovo servizio è aperto tutti i venerdì dalle ore 10 alle ore 13, al piano terra di via delle Magnolie 1.

Si ricorda inoltre che il martedì dalle 10 alle 13.30 e il giovedì dalle 15.30 alle 17.30, è operativo lo sportello Tari che gestisce le attività di contatto e di relazione con il contribuente. Per informazioni 0735.710822 oppure email tari.monteprandone@picenambiente.it.

