SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Dopo quasi due mesi la Samb torna alla vittoria, prima affermazione per l’allenatore Giuseppe Magi sulla panchina rossoblu. Resta però aperta la questione societaria, con Fedeli che continua a minacciare il disimpegno.

Di questo ne parleremo nella puntata odierna “Scienziati nel Pallone”, in programma lunedì sera 15 aprile in diretta su Riviera Oggi dalle ore 18.45 dagli studi di Special Price Arredamenti in Corso Mazzini 202 a San Benedetto.

Ospiti saranno proprio l’allenatore Giuseppe Magi e una vecchia conoscenza del calcio sambenedettese, l’avvocato Enzo Nucifora, in passato più volte direttore sportivo della Samb.

In studio anche l’opinionista e tattico Walter Del Gatto, il giornalista Giuseppe Buscemi con la sua cartolina, la lavagna per il confronto tattico, il pagellone finale.

Spazio anche alla ginnastica artistica con il responsabile della World Sporting Academy Jean Mattoni assieme ad alcune ginnaste.

Conduzione di Pier Paolo Flammini e Giulia Riccetti.

