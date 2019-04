I rossoblu la sbloccano già a fine primo tempo con un colpo di testa del numero 9. Poi nella ripresa sale in cattedra il talento col numero 32 e la Samb dilaga

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Tutto pronto per Samb-Albinoleffe, 35^ giornata del girone B. I rossoblu di Magi alla sempre caccia della prima vittoria dopo il cambio di allenatore per proteggere il decimo posto dagli assalti di Teramo e Gubbio.

La Samb, che deve rinunciare a Celjak squalificato, sposta Fissore nei tre dietro mentre sulla fascia va D’Ignazio. Davanti ci sono sempre Russotto e Stanco e in mezzo Ilari, Rocchi e Gelonese.

Le formazioni:

Samb (3-5-2): Sala; Biondi, Miceli, Fissore; Rapisarda, Rocchi (22′ st Bove), Gelonese(45′ st Panaioli), Ilari (22′ st Ilari), D’Ignazio; Russotto (31′ st Calderini), Stanco (31′ st Di Massimo). In panchina: Pegorin, Rinaldi, Di Massimo, Bove, Calderini, De Paoli, Signori, Panaioli, Caccetta. All.: Giuseppe Magi

Albinoleffe (3-5-2) Cortinovis; Mondonico, Gavazzi, Riva; Gusu(41′ st Ravasio), Sbaffo(16′ st Sibilli), Romizi, Nichetti, Gonzi(16′ st Ruffini); Kouko(41′ st Gelli), Cori(34′ st Galeandro). In panchina: Athanasiou, Coser, Gelli, Stefanelli, Mandelli, Ravasio, Calì, Sibilli, Ruffini, Galeandro, Sabotic All.: Michele Marcolini

Arbitro: Gino Garofalo di Torre del Greco, coadiuvato dagli assistenti Paolo Laudato (Taranto) e Francesco Bruni (Brindisi).

Note: Prima del calcio d’inizio osservato un minuto di silenzio per la morte di Pietro Guidi Massi, imprenditore locale che fu anche presidente della Samb

Marcatori: 39′ pt Stanco (S), 8′ st Russotto rig. (s), 15′ st Stanco (S)

Ammoniti: 32′ pt Mondonico (A), Stanco e Gelonese (S)

Espulsi:

Angoli: 2-4

DIRETTA

Primo tempo

1′ Ilari già dalle prime battute va ancora ad occupare una posizione più avanzata, in fase offensiva quasi una terza punta.

Dalla Lombardia sono arrivati 4 tifosi dell’Albinoleffe.

4′ Kouko prova il sinistro da 20 metri: Sala si rifugia in angolo.

6′ Primo angolo per la Samb che prova uno schema liberando alla battuta da dentro l’area di Rocchi: murato. Buona occasione.

11′ Rapisarda prova l’incursione scambiando con Ilari, va al tiro ma è alto.

17′ Biondi e Miceli vanno entrambi su Kouko che passa incredibilmente e davanti a Sala lo grazia calciando fuori. OCCASIONE ALBINOLEFFE.

20′ Tiro a giro di Russotto dal limite: palla fuori.

29′ Bella combinazione Russotto-D’Ignazio con l’ex napoli che va dentro col cross ma la palla si perde con Rapisarda sul secondo palo.

32′ Russotto se ne va alla guardia di Mondonico che lo atterra, giallo e punizione interessante con lo stesso 32 che la metterà in mezzo per le torri.

33′ Va Russotto col destro e respinge Cori con la testa.

37′ Punizione dai 25 metri per l’Albinoleffe: parte Romizi forte ma centrale e Sala blocca.

39′ GOOOOL DELLA SAMB! Cross di Rocchi in mezzo e Stanco salta in cielo insaccandola sul secondo palo: 1-0 Samb!

43′ Russotto prova la deviazione al volo da fuori area andando vicino al clamoroso raddoppio nel giro di pochi minuti.

43′ Sbaffo si ritrova il pallone davanti alla porta sbagliando di grosso ma c’era fuorigioco.

44′ Intanto l’arbitro allontana dalla panchina il Ds rossoblu Pietro Fusco che forse ha detto qualche parola di troppo.

45′ +1 Fine primo tempo, la Samb conduce grazie al gol di stanco arrivato al 39′.

Secondo tempo

1′ Ricomincia la sfida, senza cambi fra i 22.

2′ Nei rossoblu iniziano la fase di riscaldamento Calderini, Di Massimo e Bove.

5′ Grande strappo di Russotto che fa fuori tre avversari sulla fascia de mette un pallone in area su cui Gelonese non ci crede troppo e non arriva.

7′ Giocata pazzesca di Russotto, che da 5 minuti dà lezioni di calcio lì a sinistra, il 32 entra in area e Romizi lo butta giù: rigore!

8′ Lo stesso Russotto sul pallone. Parte lui col destro spiazzando Cortinovis: GOOOOL DELLA SAMB!

15′ Pallone che sfila in area, forse letto male dalla difesa ospite, Stanco se la ritrova sui piedi e insacca! 3-0 SAMB

16′ Dentro Sibilli e Ruffini per Sbaffo e Gonzi negli ospiti. Prima mossa di Marcolini.

18′ Kouko si ritrova il pallone davanti alla porta: Sala la prende in qualche modo e tiene il 3-0!

Sciarpata della Curva che intona pure “Nuttate del Lune”

22′ Fuori Rocchi per Bove e Ilari per Signori nella Samb.

31′ Fuori Russotto fra gli applausi scroscianti dello stadio e dentro Calderini. Fuori pure Stanco per Di Massimo.

34′ Fuori Cori nell’Albinoleffe e dentro Galeandro.

36′ Calderini scarta il portiere e batte a porta vuota gran intervento di Nichetti in scivolata sulla linea. Rossoblu vicini al 4-0.

41′ Fuori Gusu per Ravasio e Kouko per Gelli nell’Albinoleffe.

45′ C’è tempo anche per il debutto di Papaioli che prende il posto di Gelonese.

45′ Saranno 4 i minuti di recupero.

45′ + 4. E’ finita: Samb batte Albinoleffe 3-0. Prima vittoria per Magi in panchina.

