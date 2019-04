Autostrade per l’Italia segnala “ben” tre episodi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giornata difficile per la viabilità in autostrada, anche quella del 12 aprile.

Incidenti sono segnalati sull’A14 tra San Benedetto e Grottammare, direzione nord, e tra Pedaso e Cupra, direzione sud.

Code e rallentamenti a causa degli interventi di soccorso e dei rilievi in corso da parte della Polizia Autostradale. Costa Picena, quindi, dalla circolazione “difficile”.

Anche il Teramano non sorride con un incidente, segnalato sempre da Autostrade per l’Italia, vicino Roseto degli Abruzzi. Anche in questo caso code e rallentamenti, direzione sud.

