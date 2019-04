Segui la riunione d’assise del 12 aprle. Si riprende con alcuni punti lasciati in sospeso lo scorso 23 marzo ma ci sono anche nuovi atti, come il cambio di statuto in Ciip e Multi Servizi

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Live la seduta del consiglio comunale del 12 aprile. Fra i punti all’ordine del giorno le mozioni rimaste in sospeso dalla scorsa riunione dell’assise, quella del 23 marzo, fra cui quella sul famoso servizio risposte alcologiche soppresso, atto di Rosaria Falco e quella sul potenziamento della polizia municipale ai fini di sicurezza presentata da Valerio Pignotti.

L’ORDINE DEL GIORNO

ore 16 – SI PARLA DEL CIIP MA SULLO SFONDO SEMPRE PICENAMBIENTE. Ci sono però anche nuovi documenti sottoposti all’attenzione dei consiglieri come i cambi di statuto del Ciip, che passa in house al comune di San Benedetto e quello della Multi Servizi.

Riguardo al cambio di statuto del Ciip ci sono diversi interventi dei consiglieri, fra i quali De Vecchis, Falco e Mandrelli, che battono sulle differenze con quanto sta accadendo con Picenambiente. “Fa piacere quando si applica la legge (Madia ndr)” chiosa Rosaria Falco sul Ciip “però vedo che c’è reticenza invece per quanto riguarda la Picenambiente, non c’entra nulla il fatto che c’è un procedimento in corso (la ditta ha fatto ricorso al Tar per annullare la delibera del 15 dicembre scorso del consiglio che ne sanciva il controllo pubblico ndr).

ore 16 e 30 – Si parla della Multi Servizi. Prima viene ratificato il cambio di statuto della partecipata (già in house) e poi si parla del passaggio alla stessa società del controllo degli impianti termici. Ciò comporterà l’assunzione di due nuovi dipendenti. Questo provoca un nuovo intervento di De Vecchis: “Dovete dimostrare l’economicità delle vostre scelte, amministrare è questo non farvi le foto davanti alla ruota panoramica”.

Andrea Traini (assessore al Bilancio) spiega: “Non esternalizziamo niente, questo servizio è affidato a una azienda di Pescara, noi lo stiamo portando in house alla Multi Servizi. Presumiamo di risparmiare 100 mila euro”.

ore 17 – Si parla delle nuove regole per l’accesso all’assegnazione di case popolari. Della questione vi abbiamo dato conto lo scorso 9 aprile, quando del nuovo regolamento ha discusso la commissione Politiche Sociali. (clicca qui).

Il nuovo regolamento passa con alcuni emendamenti.

ore 17 e 30. IL CASO STADIO – Si parla degli interventi urgenti al Riviera Delle Palme. Entro il 24 giugno (pena la non iscrizione della Samb). “Non possiamo fare altro che modificare il bilancio di previsione stralciando 320 mila euro”. I soldi, spiega l’assessore Andrea Assenti, “verranno presi dai soldi incassati per la vendita della scuola Golgi e destinati al lungomare. Verranno rimpinguati con l’avanzo di amministrazione”.

Bruno Gabrielli: “La Lega non ci impone nulla, è una scelta amministrativa. Questa non è un’emergenza, l’emergenza è la scadenza della convenzione con la Samb. I seggiolini li dovrebbe istallare la Samb perché è una miglioria dal punto di vista legale. Questi sono soldi dei cittadini”. Poi il consigliere del Gruppo Misto parla della determina di affidamento diretto della gestione dello stadio: “Ieri c’è stata una determinazione dirigenziale per l’affidamento diretto della gestione dello stadio alla Sambenedettese Calcio Srl. Perché non si è fatto il bando pubblico? Farò accesso agli atti, vedremo in sede di Corte dei Conti se è una procedura corretta. Si sta dando un affidamento diretto (temporaneo fino al 31 agosto in attesa di bando) dopo che è scaduta la seconda proroga. Un bando” continua Gabrielli “servirebbe per rendere finalmente davvero appetibile lo stadio”.

Sulla questione batte anche Flavia Mandrelli: “Se il pubblico non è in grado di sostenere le spese dellos tadio è giusto che intervengano i privati.Possiamo permetterci questo stadio? Ogni anno spendiamo almeno 200 o 300 mila euro. Soldi che possiamo spendere per il lavoro, per il sociale che sono cose più importanti”.

Carmine Chiodi: “Il problema del Riviera forse è a monte, probabilmente uno stadio così grande non era adatto alla Samb e a San Benedetto”.

Copyright © 2019 Riviera Oggi, riproduzione riservata.