SAN BENEDETTO DEL TRONTO – È stato un evento emozionante quello vissuto dagli alunni delle classi 4^ e 5^ dell’I.C.Centro mercoledì 10 aprile ’19, dalle ore 9 alle ore 11, all’Auditorium comunale “Tebaldini”.

A conclusione del progetto lettura dell’istituto, nato dall’adesione alla proposta “Bompiani per le scuole”, in collaborazione con la libreria “La Bibliofila” e l’Associazione culturale “ I luoghi della scrittura”, hanno infatti incontrato per la prima volta un autore di narrativa per ragazzi: Paolo Di Paolo.

Presentato dalla Dirigente scolastica Laura D’Ignazi e dal presidente dell’Associazione culturale Mimmo Minuto, lo scrittore ha poi proseguito raccontando della sua infanzia e della sua passione per la scrittura, nata tra i banchi di scuola. Numerose sono state le domande poste dai bambini che avevano letto due dei suoi romanzi, “La mucca volante” e “Papà Gugol”, alle quali ha risposto colmando la grande curiosità e l’interesse. È stata un’esperienza veramente positiva non solo per il giovane pubblico, che ha espresso il desiderio di ripeterla, ma anche per le insegnanti, che hanno colto in essi grande coinvolgimento e motivazione.

