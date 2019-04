TERAMO – Operazione della Polizia Stradale di Teramo in questi giorni nel Teramano.

Sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria quattro persone (un funzionario di un Comune, un titolare di officina e due autisti di scuolabus) per falsa attestazione a Pubblico Ufficiale ed uso di atto falso.

IL FATTO Il Funzionario del Comune ed il titolare dell’officina in concorso tra loro, avevano formato una falsa dichiarazione attestante l’avvenuto ripristino delle parti inefficienti (organi di sterzo ed avantreno) su uno scuolabus adibito al servizio trasporto scolastico, dichiarato non idoneo alla circolazione a seguito di visita revisione affermata “ripetere” dai Funzionari della Motorizzazione Civile, per le indicate problematiche.

I due autisti avevano esibito la mendace dichiarazione a ben due distinti controlli della Polizia Stradale, traendo in inganno gli agenti.

A seguito di accertamenti tecnici disposti dalla Polizia Giudiziaria della Polstrada di Teramo, in collaborazione con funzionari della Motorizzazione Civile, veniva riscontrato che lo scuolabus non era stato affatto riparato e, quindi, circolava abusivamente a spregio delle comuni norme sulla sicurezza stradale.

