SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Sono aperte le iscrizioni al corso di base di protezione civile. Il corso, che inizierà il prossimo 7 maggio, è di 30 ore con 9 lezioni teoriche (in orario serale) e 2 pratiche. Al termine verrà rilasciato un attestato di frequenza.

Durante il corso si parlerà del Sistema Nazionale di Protezione Civile, dei rischi presenti sul nostro territorio e del comportamento da tenere prima e dopo una calamità, della loro pianificazione anche in ambito familiare, delle regole e del comportamento da seguire quando si presta assistenza, di come fronteggiare i rischi legati allo stress da incidente critico, delle dinamiche relazionali all’interno di un gruppo ed in particolare dei rapporti con gli altri operatori.

La partecipazione al corso è gratuita. Possono aderire tutti i cittadini maggiorenni che abbiano voglia di dedicare un po’ del proprio tempo per approfondire la conoscenza del territorio dove vivono e di come è possibile partecipare attivamente alle attività di prevenzione e di soccorso.

Per informazioni rivolgersi alla Polizia Municipale, ufficio Protezione Civile (Lunedì, mercoledì e venerdì: dalle 10:30 alle 13:00 – martedì e giovedì: dalle ore 16:30 alle 18:00), tel 0735 794213 – 0735 794272, e-mail: cipolloniv@comunesbt.it.

Il programma del corso e il modello di domanda sono pubblicati sul sito istituzionale www.comunesbt.it (sezione “altri bandi e avvisi”).

