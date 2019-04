SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Scuole e settore della pesca insieme per un progetto in Riviera.

Sabato 13 aprile, presso la Capitaneria di Porto di San Benedetto del Tronto, si svolgerà dalle 9 alle 12.30 il primo workshop “Un mare d’idee”, promosso dal Flag Marche Sud con il supporto tecnico della società Partner srl di Spinetoli, con lo scopo di far incontrare l’offerta di innovazione (proveniente da scuole, aziende, singoli proponenti) con la domanda di innovazione (proveniente dagli operatori del settore ittico).

Dopo i saluti del Comandante della Capitaneria di San Benedetto del Tronto Mauro Colarossi e del Presidente del Flag Marche Sud, l’Assessore Filippo Olivieri, si terranno tre interventi tematici dal titolo “Le sfide del settore ittico”, con:

– Francesco De Giglio (Qualità, sostenibilità e valorizzazione del prodotto ittico)

– Emanuele Troli (Innovare processi e produttori: casi di successi)

– Guido Capanna Piscè (Il marketing territoriale come leva di sviluppo)

Successivamente sarà il momento de “I progetti d’Innovazione”: verrà dato spazio alla presentazione di idee e progetti che arrivano da ambiti e contesti anche diversi dal mondo del mare, allo scopo di far incontrare domanda e offerta d’innovazione creando team e progetti di ampie vedute e coinvolgendo vari attori della blu economy. Sono previsti gli interventi di:

Istituto Fazzini Mercantini

Un nuovo target turistico: i subacquei

Gianluca Lelli

L’analisi dei dati come supporto allo sviluppo del settore ittico

Margherita Marconi – IIS Mazzocchi

Lo smart chalet

Federico Cittadini-IIS Mazzocchi

Il Totem dei rifiuti

IIS Mazzocchi Umberto I

Laboratorio di ricerca e innovazione

IIS Mazzocchi Umberto I

Velaciclo enogastronomico

Team Ferretti – IPSOA Buscemi

Locale turistico con eventi a tema

Felicetti Lucia-IPSOA Buscemi

Fish delight

Panfili/Capriotti – IPSOA Buscemi

Il bar galleggiante

Sergio Trevisani

Innovare il mercato ittico

Sergio Trevisani

Un nuovo concetto di Museo Ittico

Vincenzino Crescenzi OP Abruzzo Pesca

Sviluppo del marchio di Qualità “Il Principe Azzurro dell’Adriatico”

Silvio Venieri

Una nuova frontiera per l’ittiturismo

Attraverso il workshop “Un Mare D’Idee”, il Flag Marche Sud con il supporto tecnico della Partner srl di Spinetoli intende accendere una scintilla tra i partecipanti, che possa essere trasformata – sotto la guida di professionisti esperti – in un’idea imprenditoriale, in un approccio al mondo del lavoro o in un progetto di crescita individuale. Il tutto si inquadra nell’obiettivo più ampio di creare «terreno fertile» per l’innovazione e l’imprenditoria attraverso una modalità nuova per il nostro territorio, fortemente partecipativa e coinvolgente

La partecipazione a “Un Mare D’Idee” è totalmente gratuita: i posti sono tuttavia limitati, pertanto si consiglia di visitare il sito https://www.unmaredidee.eu/ per prenotare la partecipazione e approfondire il progetto.

