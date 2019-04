Domenica 14 aprile ore 18 in via Alcide De Gasperi 173, Centobuchi. La cittadinanza è invitata a partecipare.

MONTEPRANDONE – A pochi giorni dal lancio della lista civica “Cittadini in comune”, che vede protagonista il candidato sindaco Sergio Loggi, insieme gli assessori Daniela Morelli e Fernando Gabrielli e il consigliere comunale Pacifico Malavolta, è giunto il momento di aprire le porte della sede elettorale.

Domenica 14 aprile alle ore 18 si terrà l’evento di inaugurazione in via Alcide De Gasperi 173, a Centobuchi.

Sulla pagina facebook dell’evento si legge:

“Da qui ai prossimi mesi, vorremmo che questo fosse un luogo dove accogliere le idee, confrontarsi e farci conoscere. Sarà anche il luogo in cui organizzeremo incontri ed eventi per parlarvi del nostro programma elettorale.

Vi aspettiamo per festeggiare insieme questo momento, che per noi rappresenta il primo tassello di un lungo percorso che faremo #insiemeavoi”.

