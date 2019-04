SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Appuntamento culturale in Riviera.

Domenica 14 aprile dalle 18 alle 20 presso la sede dell’Associazione Culturale L’Astrolabio in via Monte S.Michele 31 a S.Benedetto del Tronto, si terrà la Mostra d’Arte “BUON compleanno Astrolabio”, un evento per celebrare i due anni di attività dell’Associazione.

Per festeggiare questo traguardo dell’Astrolabio saranno riuniti ben 14 artisti associati che presenteranno le loro opere in questa emozionante mostra collettiva; un evento importante perché getta uno sguardo sul percorso fatto in questi due anni per poi convertire il traguardo in una nuova linea di partenza.

Gli artisti che esporranno sono Teresa Annibali, Andrea Bagalini, Lorenzo Giustozzi, Rebecca Lamona, Alessandra Marcianò, William Kaine, Mis Piz, Marco Orazi, Federica Renzi, Alesssandra Silverio, Simone Straccia, Cristiana Troli, Anastasia Vagnoni e Flavio Zampaloni.

Nonostante la sua giovane età l’associazione L’Astrolabio ha già al suo attivo più di 30 eventi, tra mostre personali e collettive – soprattutto di giovani artisti emergenti del nostro territorio, corsi creativi e il Live Painting – peculiare iniziativa che caratterizza l’associazione.

Attualmente L’Astrolabio conta già 80 associati e anche grazie a tutte le iniziative che crea, interagisce costantemente con tantissime persone, di tutte le età ma con un comune denominatore: scoprire e/o coltivare la propria vena artistica e creativa. Sette i corsi che si sono tenuti nella recente stagione 2018/2019 : Disegno, Pittura, Riciclo creativo, Fotografia, Disegno Zentangle, Grafica multimediale e Manipolazione della creta .

Da poco si è aggiunta l’opportunità di realizzare attività creative anche nelle scuole elementari, un progetto entusiasmante che coinvolge le nuove generazioni – e indirettamente anche le loro famiglie – nella scoperta di una stimolante alternativa al mondo virtuale; con questa attività l’associazione adempie ancor di più alla sua missione ossia avvicinare quanto più possibile le persone all’arte e alla creatività.

“Sono veramente orgogliosa del percorso che stiamo facendo e degli obiettivi raggiunti in questi due anni” dichiara la Presidente dell’Associazione Culturale L’Astrolabio Teresa Annibali “perché sento che, anche nel nostro piccolo, stiamo contribuendo a tirar fuori il lato creativo e artistico delle persone, mostrando loro che l’arte può essere ovunque rendendo il quotidiano più piacevole e positivo. Questo per noi è solo l’inizio” prosegue ”poiché abbiamo molto altro in serbo da realizzare.” Conclude dicendo che “ La creatività, così come l’arte, non ha limiti e anche noi ci impegniamo per averne il meno possibile”

La mostra, ad ingresso libero, rimarrà aperta tutti i giorni dalle 18 alle 20 fino a sabato 20 aprile.

A tutti i partecipanti sarà fatto dono di un originale gadget in tiratura limitata realizzato a mano da ElaCraftCreations.

