Ha aperto mercoledì 10 ma sabato si terrà una cerimonia. È situata in via Torino

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Novità in Riviera.

Nuova apertura della farmacia Salaria, in via Torino 80 a Porto d’Ascoli,a seguito del concorso straordinario per nuove sedi farmaceutiche come da decreto del direttore dell’Agenzia sanitaria in attuazione della legge nazionale 27/2012.

La farmacia ha aperto ieri, mercoledì 10 aprile e sabato 13 aprile dalle ore 16 ci sarà l‘inaugurazione.

