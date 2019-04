Per guardare la partita di calcio a 5 si pagherà un biglietto da 12 euro. Previste interruzioni per selfie e autografi con 25 persone selezionate. Ci saranno anche Palladini, Fanesi e Cudini

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Slitta di un giorno, al 14 maggio, l’evento con Javier Zanetti al PalaSpeca di San Benedetto. Inizialmente prevista per il 13 maggio, la presenza in città dello storico capitano dell’inter va a finire al giorno dopo per la concomitanza di una gara di campionato per il vicepresidente dei nerazzurri che, infatti, il 13 affronteranno il Chievo in casa.

L’argentino arriverà a San Benedetto alle 18 dove presenzierà a un aperitivo con gli organizzatori, i sostenitori dell’iniziativa “Tutti in campus con Zanetti” e gli sponsor. L’evento vero e proprio al palazzetto, invece, inizierà alle 20 c0n la partita fissata alle 21 e che subirà una serie di interruzioni per permettere a 25 fortunati di fare selfie e autografi con la leggenda interista.

Alla serata, poi, parteciperanno anche personaggi noti locali del mondo del calcio come Ottavio Palladini, Max Fanesi, Mirko Cudini. La serata, nata dalla collaborazione con il Torrione Calcio, servirà a presentare il Summer Camp nerazzurro in programam in città dal 24 al 29 giugno. Per partecipare come pubblico alla partita si pagherà un biglietto di 12 euro per gli adulti e 8 euro per i ragazzi.

